«Надо создавать репертуар»: критик о первых задачах нового гендира МХАТа

Актриса Алиса Гребенщикова в роли Зины (Зинаида Райх) во время репетиции спектакля «Женщины Есенина» по книге Захара Прилепина в МХАТ им. М. Горького

Новому генеральному директору МХАТа им. Максима Горького Елене Булуковой предстоит создавать новый репертуар, поделилась мнением с NEWS.ru театральный критик Марина Райкина. По ее словам, сейчас список спектаклей, которые играются в театре, не велик, при этом труппа довольно большая.

Труппа большая во МХАТе, репертуар небольшой, там есть один очень хитовый спектакль «Женщины Есенина», которые без конца гастролирует по стране, восстановленные «Три сестры», что-то еще из старого репертуара, но репертуар надо создавать, — сказала Райкина.

Театральный критик добавила, что Булуковой также предстоит выпустить спектакль «Женщины Есенина-2», который был готов до ее прихода в театр на 90%.

Готовый спектакль. Почему от него надо отказываться? Тем более что участвовали в подготовке литературной основы и писатель Захар Прилепин, и драматург Елена Исаева, которая делала первую часть, — сказала Райкина.

Ранее она выразила мнение, что Булуковой повезло, так как имущественный комплекс театра ее предшественник Владимир Кехман привел в порядок. По ее словам, в МХАТе нет технических проблем, все что остается Булуковой, привести в порядок сцену.