Стало известно, кто возглавит театр кукол им. Образцова Морозов стал и.о. директора театра кукол им. Образцова

Заместитель директора Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова Илья Морозов назначен исполняющим обязанности главы учреждения, сообщили в пресс-службе театра. Отмечается, что предыдущий глава учреждения — Елена Булукова — займет пост гендиректора Московского художественного академического театра имени Максима Горького.

Генеральным директором Московского художественного академического театра имени М. Горького назначена Елена Булукова. <…> Благодарим Елену Николаевну за созидательный труд и желаем успехов на новом поприще! Команда театра продолжает работать, исполняющим обязанности директора назначен Илья Валериевич Морозов, — уточнили в театре кукол.

На посту руководителя МХАТ им. Горького Булукова заменила Владимира Кехмана, который был отправлен в отставку в конце сентября после начала расследования в его отношении. Ей предстоит непростая задача — завершить глобальный ремонт сцены, начатый предшественником.

В августе стало известно об аресте имущества Кехмана, обвиняемого в растрате. Речь шла о коттедже и земельных участках в Московской области стоимостью более 90 млн рублей.