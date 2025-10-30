Стало известно, кто возглавит театр кукол им. Образцова

Заместитель директора Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова Илья Морозов назначен исполняющим обязанности главы учреждения, сообщили в пресс-службе театра. Отмечается, что предыдущий глава учреждения — Елена Булукова — займет пост гендиректора Московского художественного академического театра имени Максима Горького.
Генеральным директором Московского художественного академического театра имени М. Горького назначена Елена Булукова. <…> Благодарим Елену Николаевну за созидательный труд и желаем успехов на новом поприще! Команда театра продолжает работать, исполняющим обязанности директора назначен Илья Валериевич Морозов, — уточнили в театре кукол.
На посту руководителя МХАТ им. Горького Булукова заменила Владимира Кехмана, который был отправлен в отставку в конце сентября после начала расследования в его отношении. Ей предстоит непростая задача — завершить глобальный ремонт сцены, начатый предшественником.
В августе стало известно об аресте имущества Кехмана, обвиняемого в растрате. Речь шла о коттедже и земельных участках в Московской области стоимостью более 90 млн рублей.