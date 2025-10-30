Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 13:18

Стало известно, кто возглавит театр кукол им. Образцова

Морозов стал и.о. директора театра кукол им. Образцова

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Заместитель директора Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова Илья Морозов назначен исполняющим обязанности главы учреждения, сообщили в пресс-службе театра. Отмечается, что предыдущий глава учреждения — Елена Булукова — займет пост гендиректора Московского художественного академического театра имени Максима Горького.

Генеральным директором Московского художественного академического театра имени М. Горького назначена Елена Булукова. <…> Благодарим Елену Николаевну за созидательный труд и желаем успехов на новом поприще! Команда театра продолжает работать, исполняющим обязанности директора назначен Илья Валериевич Морозов, — уточнили в театре кукол.

На посту руководителя МХАТ им. Горького Булукова заменила Владимира Кехмана, который был отправлен в отставку в конце сентября после начала расследования в его отношении. Ей предстоит непростая задача — завершить глобальный ремонт сцены, начатый предшественником.

В августе стало известно об аресте имущества Кехмана, обвиняемого в растрате. Речь шла о коттедже и земельных участках в Московской области стоимостью более 90 млн рублей.

