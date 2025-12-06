«Судьба распорядилась»: Киркоров разоткровенничался о несбывшейся мечте

Народный артист России Филипп Киркоров заявил на церемонии «Песня года — 2025», что в начале творческого пути хотел стать рокером, но судьба распорядилась по-другому. Артист признался, что дома предпочитает слушать рок-музыку, передает корреспондент NEWS.ru.

Хотел быть рокером, но судьба распорядилась по-иному благодаря Леониду Петровичу Дербеневу, моему автору первому. [Он говорил]: «Ты трубадур любви, пой о любви, рок никуда не денется». Поэтому дома я слушаю рок-музыку, — рассказал артист.

Знакомство Киркорова и Дербенева состоялось в 1988 году благодаря певице Алле Пугачевой. Она хотела пригласить исполнителя на «Рождественске встречи», но не находила у него ни одной достойной композиции. Дербенев написал для Киркорова «Не смотри ты на часы», «Ты, ты, ты», «Небо и земля», «Днем и ночью», «Атлантида».

