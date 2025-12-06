ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 19:34

«Судьба распорядилась»: Киркоров разоткровенничался о несбывшейся мечте

Киркоров заявил, что в начале карьеры хотел стать рокером

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Народный артист России Филипп Киркоров заявил на церемонии «Песня года — 2025», что в начале творческого пути хотел стать рокером, но судьба распорядилась по-другому. Артист признался, что дома предпочитает слушать рок-музыку, передает корреспондент NEWS.ru.

Хотел быть рокером, но судьба распорядилась по-иному благодаря Леониду Петровичу Дербеневу, моему автору первому. [Он говорил]: «Ты трубадур любви, пой о любви, рок никуда не денется». Поэтому дома я слушаю рок-музыку, — рассказал артист.

Знакомство Киркорова и Дербенева состоялось в 1988 году благодаря певице Алле Пугачевой. Она хотела пригласить исполнителя на «Рождественске встречи», но не находила у него ни одной достойной композиции. Дербенев написал для Киркорова «Не смотри ты на часы», «Ты, ты, ты», «Небо и земля», «Днем и ночью», «Атлантида».

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что в детстве мечтал об итальянском спорткаре Ferrari. Однако, по признанию главы государства, сейчас он предпочитает американские автомобили. Трамп также сообщил, что ему все-таки удалось обзавестись заветной машиной.

