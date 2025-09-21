Трамп признался в «странной» детской мечте Трамп рассказал, что в детстве мечтал о Ferrari

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в детстве мечтал об итальянском спорткаре Ferrari. Однако сейчас, заметил глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News, предпочитает американские автомобили.

Это может показаться странным: я всегда хотел иметь Ferrari. У меня некоторое время была Ferrari. Теперь я покупаю американские, — подчеркнул президент.

Ранее стало известно, что Трамп щедро раздает высокопоставленным иностранным гостям Белого дома подарки из своей личной сувенирной комнаты. Источники утверждают, что гости могут самостоятельно наполнить фирменный пакет различными предметами с атрибутикой американского лидера и его предвыборным лозунгом «Сделаем Америку снова великой» (MAGA).

Представитель Кремля Дмитрий Песков между тем сообщил, что портрет Трампа, переданный ему российским президентом Владимиром Путиным, является абсолютно личным подарком. По этой причине какие-либо другие подробности о картине не раскрываются. Художник Никас Сафронов, написавший портрет Трампа, заявил, что он является бесценным.