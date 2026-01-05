Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 18:44

Политолог раскрыл, чем может обернуться для Трампа атака на Венесуэлу

Политолог Дудаков: за атаку на Венесуэлу Трампу может грозить уголовное дело

Фото: Xin Huashefa/XinHua/Global Look Press
Атака на Венесуэлу может грозить американскому лидеру Дональду Трампу уголовным делом после окончания президентского срока, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что это может произойти в случае провала операции в Каракасе.

Я не исключаю того, что уже по итогам каденции Трампа будут, действительно, какие-то попытки инициировать расследования и уголовные дела, потому что демократы обвиняют Трампа в нарушении международного права, военных преступлениях и во всем остальном. Я думаю, Трамп помилует всех тех, кто участвовал в этой операции, например, [госсекретаря США] Марко Рубио или [министра обороны США] Пита Хегсета. Но, как мы видим, сейчас помилование в американской политике не имеет абсолютного характера, потому что тот же Трамп отменил помилование в отношении семейства Байденов (семья экс-президента США. ― NEWS.ru) и близкого окружения [Джо] Байдена, ― объяснил Дудаков.

Политолог добавил, что представители Демократической партии США могут взять пример с Трампа и аннулировать помилование. Собеседник подчеркнул, что последствия зависят от долгосрочных результатов атаки.

Что касается каких-то последствий прямо сейчас, то никакого импичмента не будет, потому что республиканцы контролируют обе палаты Конгресса. Демократы сейчас пытаются принять акт о военных полномочиях, пользуясь тем, что среди республиканцев есть раскол, чтобы ограничить будущие возможности Трампа наносить удары по Венесуэле. Это теоретически возможно. Если загадывать на будущее, то многое будет зависеть от того, как будет складываться ситуация с Венесуэлой, ― резюмировал Дудаков.

Стало известно, что дело президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет рассматривать федеральный судья Элвин Хеллерштейн, который ранее выносил решения против Трампа. 92-летний судья утвержден в должности Биллом Клинтоном в 1998 году.

Дональд Трамп
США
Венесуэла
демократы
Софья Якимова
С. Якимова
