22 сентября 2025 в 11:00

Появились кадры с разбитым Ferrari за 30 млн рублей под Екатеринбургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Ferrari стоимостью более 30 млн рублей разбился на трассе Казань — Екатеринбург, сообщила пресс-служба. В аварии никто не пострадал. Спорткар получил серьезные повреждения, передняя часть машины полностью разрушена.

35-летний водитель автомобиля Ferrari 296 GTB не справился с управлением при движении в направлении Екатеринбурга и допустил наезд на дорожное ограждение, — сказано в сообщении.

Очевидцы считают, что Ferrari участвовал в гонке. На кадрах, опубликованных в сети, видно несколько других спорткаров, включая Lamborghini и Porsche, припаркованных на обочине недалеко от места ДТП.

Ранее пассажирский автобус упал в овраг в Нахичеванской Автономной Республики. ДТП произошло на участке трассы Нахичевань — Садарак. Пострадавшим, среди которых находился один ребенок, была оказана первая медицинская помощь.

До этого на федеральной трассе А-149, соединяющей Адлер и Красную Поляну, произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. В результате происшествия погиб 35-летний пассажир Yamaha. Байкер получил травмы.

