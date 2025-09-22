Появились кадры с разбитым Ferrari за 30 млн рублей под Екатеринбургом

Автомобиль Ferrari стоимостью более 30 млн рублей разбился на трассе Казань — Екатеринбург, сообщила пресс-служба. В аварии никто не пострадал. Спорткар получил серьезные повреждения, передняя часть машины полностью разрушена.

35-летний водитель автомобиля Ferrari 296 GTB не справился с управлением при движении в направлении Екатеринбурга и допустил наезд на дорожное ограждение, — сказано в сообщении.

Очевидцы считают, что Ferrari участвовал в гонке. На кадрах, опубликованных в сети, видно несколько других спорткаров, включая Lamborghini и Porsche, припаркованных на обочине недалеко от места ДТП.

