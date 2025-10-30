Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 13:20

«Ей невероятно повезло»: критик высказалась о новом гендире МХАТ

Критик Райкина: гендиру МХАТ Булуковой повезло, там нет технических проблем

Елена Булукова Елена Булукова Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Новому директору МХАТ им. Максима Горького Елене Булуковой повезло, так как имущественный комплекс театра ее предшественник Владимир Кехман привел в порядок, сказала NEWS.ru театральный критик Марина Райкина. По ее словам, в МХАТе нет технических проблем, все что остается Булуковой, привести в порядок сцену.

Театр существует не только как творческая единица, но и как имущественный комплекс. И в этом плане Елене Булуковой просто невероятно повезло, потому что это огромное здание, которое ее предшественник Владимир Кехман привел в абсолютный порядок. В 2022 году он начал там ремонт. Полностью обновлен зал, обновлена входная группа в фойе, буфет, закулисная часть, туалеты в идеальном состоянии. Изменились гримерки, вопрос со световым, звуковым оборудованием решили еще раньше, — сказала Райкина.

Театральный критик отметила, что сцена ждала реконструкции. Она фактически снята и Булаковой нужно будет ее доделать, но это очень маленький объем технических задач.

Ранее стало известно, что новым генеральным директором МХАТ им. Горького назначена Елена Булукова. В Министерстве культуры РФ отметили, что она является мастером продюсерского факультета ГИТИС. С 2021 года Елена Булукова занимала должность директора Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова.

Виктория Колодонова
