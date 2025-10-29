Назначен новый гендиректор МХАТ имени Горького

Новым генеральным директором Московского художественного академического театра имени Максима Горького назначена Елена Булукова, сообщили в Министерстве культуры РФ. Как отметили в ведомстве, она является мастером продюсерского факультета ГИТИС.

Лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры, мастер продюсерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС), с мая 2021 года Елена Булукова занимала должность директора Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова, — сказано в сообщении.

Ранее писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин на заседании литературного клуба «Что/бы почитать?!», посвященного теме «Образ отца в русской литературе», заявил, что назначение Эдуарда Боякова худруком Театра на Малой Ордынке является правильным решением, так как он настоящий профессионал своего дела. Он пожелал своему коллеге очередных успехов на новом поприще.

В августе стало известно об аресте имущества экс-гендиректора МХАТ имени Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана, обвиняемого в растрате. Речь шла о коттедже и земельных участках в Московской области стоимостью более 90 млн рублей.