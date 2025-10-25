«Человек театра»: Прилепин о новом назначении коллеги из МХАТа

Назначение Эдуарда Боякова худруком Театра на Малой Ордынке является правильным решением, так как он настоящий профессионал своего дела, заявил корреспонденту NEWS.ru писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин на заседании литературного клуба «Что/бы почитать?!», посвященного теме «Образ отца в русской литературе». Собеседник издания пожелал своему коллеге очередных успехов на новом поприще.

Я приветствую это решение, оно великолепное, оно правильное. Эдуард не просто патриот, а он крупнейший профессионал и человек театра. <…> Я видел, как работает Бояков, я с ним вместе работал. <…> Бояков взял и поставил «Женщины Есенина» и «Лавр», которые в течение трех лет были самыми кассовыми спектаклями вообще в России, — подчеркнул Прилепин.

При этом из-за «безупречной чуйки» Боякова многие недолюбливают, обратил внимание писатель. Прилепин также указал на выдающиеся способности нового худрука — как режиссерские, так и продюсерские.

