Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 05:02

«Человек театра»: Прилепин о новом назначении коллеги из МХАТа

Прилепин поддержал решение назначить Боякова худруком Театра на Малой Ордынке

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Назначение Эдуарда Боякова худруком Театра на Малой Ордынке является правильным решением, так как он настоящий профессионал своего дела, заявил корреспонденту NEWS.ru писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин на заседании литературного клуба «Что/бы почитать?!», посвященного теме «Образ отца в русской литературе». Собеседник издания пожелал своему коллеге очередных успехов на новом поприще.

Я приветствую это решение, оно великолепное, оно правильное. Эдуард не просто патриот, а он крупнейший профессионал и человек театра. <…> Я видел, как работает Бояков, я с ним вместе работал. <…> Бояков взял и поставил «Женщины Есенина» и «Лавр», которые в течение трех лет были самыми кассовыми спектаклями вообще в России, — подчеркнул Прилепин.

При этом из-за «безупречной чуйки» Боякова многие недолюбливают, обратил внимание писатель. Прилепин также указал на выдающиеся способности нового худрука — как режиссерские, так и продюсерские.

Ранее писатель отметил, что лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, несмотря на недавние призывы, на самом деле не хочет, чтобы на Украине произошел госпереворот. По его мнению, артист не прозрел и не изменил своего отношения к России.

театры
спектакли
МХАТ
назначения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигурант дела о хищениях на укрепрайонах под Белгородом сдал подельника
Развод после 17 лет брака, мнение об СВО, карьера: как живет Галустян
Три российских аэропорта временно прекратили работу
К чему снится мороженое: узнайте, что обещает сладкое видение
Ученый предсказал возможный маневр объекта 3I/ATLAS в Солнечной системе
«Человек театра»: Прилепин о новом назначении коллеги из МХАТа
Жители Рязани рассказали о серии взрывов над городом
ПВО отбила серию атак дронов ВСУ на Москву
Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Вместо антидепрессантов: все, что вам нужно знать о магнии. Ликбез от врача
Стало известно, каким путем Россия хочет завершить конфликт на Украине
Один человек погиб при взрыве в многоэтажке в Сочи
Несколько дронов ВСУ уничтожили над Ленобластью
Лукашенко потребовал навести порядок для передачи Белоруссии молодежи
Взрыв в сочинской многоэтажке: погибшие, пропавший ребенок, причины
Слухи о переезде из РФ, скандальная вечеринка, покушение: как живет Собчак
Дрон ВСУ уничтожили на подлете к Москве
Взрыв прогремел в одной из жилых многоэтажек на юге России
Без этого новоселья не будет: 10 советов юриста перед покупкой квартиры
В Петербурге объявили воздушную опасность
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.