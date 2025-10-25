«Не из их числа»: Прилепин резко высказался о лидере «Океана Эльзы»

Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, несмотря на недавние призывы, на самом деле не хочет, чтобы на Украине произошел госпереворот, заявил корреспонденту NEWS.ru писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин на заседании литературного клуба «Что/бы почитать?!», посвященного теме «Образ отца в русской литературе». По его мнению, артист не прозрел и не изменил своего отношения к России.

Не думаю, что он прозрел. Он точно не хочет совершить госпереворот в пользу России, присоединить Украину к России. Просто им неприятен Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. — ред. NEWS.ru). Там 90% Украины Зеленского ненавидит. Но это не мешает одним воевать, другим проклинать Россию, третьим — еще что-то. Понятно, что далеко не вся Украина идентична. Понятно, что на Украине огромное количество наших симпатизантов, кто ждет Россию и будет за Россию, но Вакарчук не из их числа, — обратил внимание писатель.

Ранее Прилепин отметил, что Россия не может считать Европу своим другом на фоне нынешнего санкционного давления. Как добавил офицер Росгвардии, его совершенно не интересует, когда Запад поймет, что вводимые рестрикции на страну не действуют.