«Они заколебали»: Прилепин исключил шансы на дружбу России и Европы

Россия не может считать Европу своим другом на фоне нынешнего санкционного давления, заявил корреспонденту NEWS.ru писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин на заседании литературного клуба «Что/бы почитать?!», посвященной теме «Образ отца в русской литературе». Как добавил собеседник издания, его совершенно не интересует, когда Запад поймет, что вводимые рестрикции на страну не действуют.

Граждан РФ не должно волновать, что Европа думает или делает. В этом месте нужно поставить себе галочку и понимать, что они будут «дружить» с Россией при других условиях и других обстоятельствах, пояснил писатель.

Меня интересует, только когда в России наконец начнут бить тех, кто говорит, что Трамп (президент США Дональд Трамп — ред. NEWS.ru) наш друг и мы нуждаемся в союзе с белой христианской Европой. Вот этих людей надо ловить просто и унижать, потому что они заколебали, — подчеркнул Прилепин.

По его словам, Старый свет находится в зависимости от своих политических элит, у которых существует прямая договоренность с главой Белого дома. У них есть единый белый мир, а противоречий между Европой и Америкой нет, продолжил писатель. Их цель, как указал Прилепин, это дестабилизация и даже уничтожение России.

Ранее офицер Росгвардии заявил, что рассчитывает отправиться в зону проведения СВО через две недели. Он отметил, что находится в процессе подписания контракта с Минобороны РФ.