10 декабря 2025 в 17:06

Нарышкин раскрыл, чем СВР занимается за рубежом

Нарышкин: Россия не занимается сменой режимов за рубежом

Сергей Нарышкин Сергей Нарышкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия не вмешивается во внутренние процессы других государств и не практикует смену режимов, сообщил в журнале «Разведчик» директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, СВР сосредоточена на сборе достоверной информации о ситуации за рубежом.

Россия не вмешивается во внутренние дела других государств и в отличие от Запада не занимается сменой режимов. Задача внешней разведки — обеспечить российское руководство информацией о реальном состоянии дел за рубежом в той или иной сфере и об истинных намерениях зарубежных властей. Это позволяет избегать принятия спонтанных и необдуманных решений, чреватых непредсказуемыми последствиями, вплоть до угрозы возникновения военных конфликтов, — подчеркнул Нарышкин.

Ранее Нарышкин отмечал, что российские спецслужбы работают строго в рамках предоставленных им полномочий. Так он прокомментировал слова украинской стороны о возможной прослушке российских чиновников.

До этого директор Службы внешней разведки заявил, что специальная военная операция России носит освободительный характер от неонацизма. Глава разведки констатировал сохраняющуюся актуальность угрозы неонацизма и подчеркнул, что борьба с его проявлениями остается важнейшим направлением государственной политики страны.

СВР
Сергей Нарышкин
разведка
госперевороты
