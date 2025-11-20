Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:53

Нарышкин раскрыл истинное значение СВО

Нарышкин назвал целью СВО освобождение от неонацизма

Сергей Нарышкин Сергей Нарышкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Специальная военная операция России носит освободительный характер от неонацизма, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на форуме «Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет». Глава разведки констатировал сохраняющуюся актуальность угрозы неонацизма и подчеркнул, что борьба с его проявлениями остается важнейшим направлением государственной политики страны, передает ТАСС.

Решительная борьба с проявлениями фашизма и нацизма закреплена в качестве важнейшего направления государственной политики Российской Федерации. Свидетельством последовательной приверженности этому курсу является и проведение специальной военной операции, освободительной операции, — сказал глава СВР.

Ранее Нарышкин заявил о фиксации Россией опасного распространения нацистской идеологии на Украине. Он также указал на присутствие деструктивных «метастазов» аналогичных взглядов в ряде европейских государств.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что преступления, совершенные сторонниками нацистской идеологии, не имеют срока давности. Данная позиция была озвучена в приветственном обращении к участникам международного форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет».

Сергей Нарышкин
СВО
СВР
неонацизм
