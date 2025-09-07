К гендиректору одной крупной компании пришли с обыском из-за махинаций

Правоохранители провели обыск по месту проживания гендиректора компании «Биклевер Финанс» Яны Скоковой, которую подозревают в неправомерном переводе средств с подлогом документов, передает ТАСС. Аналогичные преступления вменяют совладелице предприятия Юлии Байтюль.

Яна Скокова обвиняется в совершении преступлений <…>. В рамках расследования уголовного дела по месту фактического проживания обвиняемой прошли обыски, — заявил источник издания.

Ранее Генеральная прокуратура подала иск о конфискации имущества бывшего руководителя кадрового управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, связанного с коррупционными действиями. Общая стоимость имущества превышает 500 миллионов рублей.

Также стало известно, что бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов обладал обширной коллекцией антикварного оружия, которая, согласно версии Генпрокуратуры, была приобретена на незаконные доходы. Коллекция включала 26 уникальных экспонатов, среди которых находились редкие исторические образцы.