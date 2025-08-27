У генерала Кузнецова нашли необычную недвижимость на полмиллиарда рублей Генпрокуратура нашла у генерала Кузнецова имущество на 500 млн рублей

Генеральная прокуратура подала иск о конфискации имущества бывшего руководителя кадрового управления Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, связанного с коррупционными действиями, сообщили «Ведомости». Общая стоимость имущества превышает 500 миллионов рублей.

По данным Генпрокуратуры, незаконная деятельность Кузнецова позволила приобрести объекты недвижимости общей рыночной стоимостью около 241 миллиона рублей. Среди них — дома в деревне Обушково (Истринский район) и СНТ «Липка» (Красногорский район), а также недвижимость в Краснодаре и московском районе Кунцево.

В ходе обысков в жилищах генерала и его семьи были обнаружены крупные суммы наличных в рублях, долларах и евро, а также коллекция редких монет и ювелирных изделий. Среди предметов, которые планируют вернуть в государственный фонд: 59 золотых и 101 серебряная монета.

Ранее стало известно, что бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов обладал обширной коллекцией антикварного оружия, которая, согласно версии Генпрокуратуры, была приобретена на незаконные доходы. Коллекция включала 26 уникальных экспонатов, среди которых находились редкие исторические образцы. В частности, были изъяты офицерский кортик люфтваффе 1937 года, парадная шпага унтер-офицера СС образца 1936 года, а также французская морская офицерская шпага 1837 года.