Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 17:29

Арестованный генерал Кузнецов обратился к Путину: чего он добивается?

Бывший начальник Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов Бывший начальник Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший начальник Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, который сейчас находится в СИЗО по делу о взятке, обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Чего он добивается, за что его арестовали?

Что Кузнецов написал Путину

Как утверждают СМИ, Кузнецов написал письмо Путину из СИЗО. В нем он назвал себя «невиновным, добросовестным, честным человеком». Обратиться к президенту генерал-лейтенант решил после иска Генпрокуратуры, которая в августе этого года потребовала взыскать с него имущество на сумму более чем 500 млн рублей. Надзорное ведомство заявило, что Кузнецов нарушил установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения.

В своем письме обвиняемый отметил, что прокуратура подала иск до вынесения приговора по уголовному делу. По его словам, ведомство требует изъять жилой дом, который приобрели родители его супруги Юлии в 2011 году, а также квартиры дочерей, у которых есть несовершеннолетние дети. Среди имущества, которое хотят обратить в доход государства, есть также украшения, полученные по наследству, в том числе обручальные кольца, утверждает экс-кадровик Минобороны.

Кузнецов подчеркнул, что его общий доход с 2010 года полностью перекрывает стоимость имущества и денежные средства, которые у него хотят изъять. В письме утверждается, что все доходы были им получены «законным образом» от Центра специальных программ Минобороны за «выполнение соответствующих служебных задач».

Бывший начальник Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов Бывший начальник Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В чем обвиняют Кузнецова

Кузнецов находится в СИЗО с мая 2024 года. По версии следствия, он получил земельный участок и дом в Краснодаре от местного бизнесмена Левы Мартиросяна в обмен на контракт по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу (КВВУ) на сумму более 372 млн рублей. По ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Адвокат генерал-лейтенанта ранее рассказал, что у Кузнецова «пытаются отобрать» недвижимость и ценности общей стоимостью 500 млн рублей. Кроме недвижимости у семьи экс-кадровика хотят конфисковать все украшения «вплоть до подвесок за 600 рублей». Среди прочего — 55 золотых монет стоимостью 2 млн рублей, подаренные женой Кузнецова, и швейцарские часы за 160 тысяч рублей, подаренные дочкой.

В материалах дела сказано, что во время следственных действий у Кузнецова нашли и изъяли погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей. Кроме того, у него обнаружили коллекцию из более 80 серебряных монет. Среди них — наборы из Танзании и Казахстана. В коллекции генерал-лейтенанта заметили и сувенирные монеты: например, монета из серебра 999-й пробы с изображением трех обезьян и надписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

Кузнецов с 2010 года был начальником Восьмого управления Генштаба ВС России. В 2023 году его назначили начальником Главного управления кадров Минобороны РФ.

Читайте также:

Простили и отпустили? Блиновская выходит из СИЗО, что решили в суде

Десятки тысяч мигрантов выдворяют из России: что известно, в чем причины?

«Агата Кристи» возвращается? Воссоединение братьев Самойловых, что известно

Юрий Кузнецов
Владимир Путин
взятки
Минобороны
новости
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев дал прогноз о войне после освобождения израильских заложников
В Хельсинки строят самый большой морг
Товарооборот России и Азербайджана вырос на 13,5%
В Россию вернули карту двухвековой давности, похищенную в годы ВОВ
Иосиф Пригожин рассказал о потере сознания на съемках
Экономист объяснила, почему ввели лимит на банковские карты
Живой вокал Веры Брежневой спровоцировал скандал в известной соцсети
Капитан «Урала» Бегич уехал из России
Еврокомиссия озвучила позицию по репарациям от Израиля за разрушения в Газе
Эксперт объяснила, кого коснется ограничение на количество банковских карт
Украина пошла на уступки Польше в одном вопросе
Аналитик предупредил Украину о возможной эвакуации городов
В Британии указали на раскол ЕС из-за «Северных потоков»
Арестованный генерал Кузнецов обратился к Путину: чего он добивается?
Гастроэнтеролог раскрыла, почему первая ложка еды всегда вкуснее
Общественные центры помощи открыли в шести регионах России
Садовод раскрыла, какие растения выдерживают первые заморозки
В Раде заявили о предсказуемости генералов ВСУ для России
«Есть договоренность»: депутат объяснил решение ЕС о репарациях от Израиля
В Госдуме предложили способ удешевить лекарства
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.