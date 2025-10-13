«Агата Кристи» возвращается? Воссоединение братьев Самойловых, что известно

Братья Вадим и Глеб Самойловы могут воссоединиться ради большого концерта «Агаты Кристи», утверждает Telegram-канал Mash. Будут ли они выступать вместе постоянно или это разовая акция, почему ранее их пути разошлись?

Что известно о воссоединении братьев Самойловых

По сообщению канала, Вадим Самойлов готов первым «пойти на мировую» с Глебом, но только ради концерта в «Лужниках». После распада коллектива в 2010 году братья не общаются, не выступают вместе и даже на корпоративах просят ставить концерты в разные дни, чтобы не пересекаться, заявил источник.

«Вот это будет бомба!» — предвкушают пользователи Сети возможное воссоединение братьев.

«Глеб просит объявлять себя солистом плюс автором всех хитов „Агаты Кристи“ и утверждает, что брат должен ему денег. Он и его директор считают песни Вадима „проходными“, ведь все главные треки, по их словам, написал Глеб», — уточнил Mash.

Глеб Самойлов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вадим продолжает петь старые песни «Агаты Кристи» и исполняет свои новые произведения. По информации канала, он получает за концерт около 3,5 млн рублей. Глеб же создал новую группу The Matrixx, но иногда тоже поет прошлые хиты. За свое выступление он просит 2,2 млн рублей, отметил источник.

Сейчас основатель легендарной рок-группы якобы размышляет, как может выглядеть воссоединение — «с какими музыкантами, под какой вывеской и кто к кому „присоединился“». Сам Вадим Самойлов эту информацию не комментировал.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что в случае воссоединения «Агата Кристи» вряд ли сможет продать все билеты на свой концерт на стадионе «Лужники».

«Хорошая новость, что братья [Вадим и Глеб Самойловы] готовы пойти на мировую ради творчества, чтобы снова создавать хороший контент. Но я им советую быть более реалистичными. На сегодняшний момент у [Надежды] Кадышевой и [Татьяны] Булановой были завирусившиеся песни, и благодаря этому у них появилась популярность среди молодежи, среди зумеров. В отношении группы „Агата Кристи“ пока этого ожидать не стоит. В то, что они соберут большую площадку на 70-80 тысяч человек, я не верю. Они пока не готовы», — подчеркнул Рудченко.

Почему «Агата Кристи» распалась, пытались ли воссоединиться раньше

По информации из открытых источников, Глеб не основатель «Агаты Кристи». Он пришел в нее позже других, в 1987 году, когда она уже была создана его братом Вадимом вместе с коллегами. Но именно Глеб стал основным автором песен группы и написал основные ее хиты, такие как «Сказочная тайга», «Как на войне» и многие другие.

В их творческом тандеме, как утверждается, Вадим всегда был организатором и администратором, который планирует события и продвигает группу, Глеб — творческим двигателем. В 2009 году к разочарованию фанатов группа «Агата Кристи» объявила о распаде из-за противоречий между братьями, каждый пошел своей дорогой.

В 2014-м ради концертов и заработков они пытались воссоединиться, но снова разошлись, и начались материальные претензии друг к другу. Глеб даже подавал иски против Вадима и пытался отобрать у него право исполнять песни «Агаты Кристи», но суд встал на сторону старшего из братьев, так как он является обладателем смежных авторских прав.

Вадим Самойлов Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

«Считаю, это были запредельные вещи, недопустимые. Мама очень переживает, но все держит в себе. Она человек с железным характером. Братья всегда могут договориться, и, считаю, нужно договариваться. Я бы в суд на брата никогда не подал. Инициатором всего был Глеб. Кстати, суды все проиграны», — рассказывал Вадим Самойлов в программе «Жизнь и судьба».

Кроме того, у братьев оказались слишком разные политические взгляды: Глеб выступал против «системы», а Вадим, напротив, поддерживает политику властей. При этом Самойлов-старший избегал в общении с братом тему политики, но иногда не мог простить ему резких высказываний. Одним из таких стала грубая фраза о жителях Донбасса.

«В одном интервью Глеб назвал жителей Донбасса каким-то неприличным словом, и на это я отреагировал. Сказал: „Если еще раз так назовешь их, то я приму меры, чтобы твои песни проанализировали, там точно есть экстремизм“», — заявлял Вадим в разговоре со StarHit.

