13 октября 2025 в 13:42

Представитель Самойлова ответил на слухи о воссоединении «Агаты Кристи»

Представитель Самойлова Хакимов: «Агата Кристи» не собирается воссоединяться

Участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов

Новость о том, что группа «Агата Кристи» может воссоединиться, является фейком, заявил NEWS.ru концертный директор Глеба Самойлова и экс-участник коллектива Дмитрий Хакимов. По его словам, никаких совместных концертов братья проводить не собираются.

Новость о том, что группа «Агата Кристи» может снова выйти на одну сцену — фейк. Это какая-то чушь. Мы о таком не слышали и никакие совместные концерты проводить не планируем, — заявил Хакимов.

Ранее появилась информация, что группа «Агата Кристи» может воссоединиться на сцене впервые за 16 лет. Согласно данным СМИ, экс-солист коллектива Вадим Самойлов готов наладить отношения с братом Глебом, но только ради большого сольного концерта, например, в «Лужниках». Они не общаются с 2010 года.

До этого стало известно, что группа The Rolling Stones выпустит 25-й студийный альбом в 2026 году. По словам гитариста Ронни Вуда, музыканты работали над пластинкой с продюсером Эндрю Уоттом. Теперь они планируют гастрольный тур по США и Европе. Как будет называться альбом и сколько в нем будет песен, пока неизвестно.

Яна Стойкова
Я. Стойкова
