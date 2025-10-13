Представитель Самойлова ответил на слухи о воссоединении «Агаты Кристи»

Новость о том, что группа «Агата Кристи» может воссоединиться, является фейком, заявил NEWS.ru концертный директор Глеба Самойлова и экс-участник коллектива Дмитрий Хакимов. По его словам, никаких совместных концертов братья проводить не собираются.

Новость о том, что группа «Агата Кристи» может снова выйти на одну сцену — фейк. Это какая-то чушь. Мы о таком не слышали и никакие совместные концерты проводить не планируем, — заявил Хакимов.

Ранее появилась информация, что группа «Агата Кристи» может воссоединиться на сцене впервые за 16 лет. Согласно данным СМИ, экс-солист коллектива Вадим Самойлов готов наладить отношения с братом Глебом, но только ради большого сольного концерта, например, в «Лужниках». Они не общаются с 2010 года.

