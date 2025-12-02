«Человек неправ»: Самойлов объяснил скандальные высказывания звезд об СВО

Причины противоречивых высказываний некоторых артистов по поводу СВО кроются в том числе и в проявлении звездной болезни, заявил рок-музыкант Вадим Самойлов в комментарии NEWS.ru на пресс-конференции в ТАСС к гала-концерту телевизионного фестиваля «Баллады специальной военной операции — время выбрало нас». По словам основателя группы «Агата Кристи», известность может искажать восприятие реальности и порождать убежденность музыкантов в их исключительной правоте, что и может быть главной проблемой.

Известность, популярность ведут к такому заболеванию, как звездная болезнь. <…> Она <…> [приводит] еще и к искаженному восприятию действительности, к уверенности в том, что твоя точка зрения единственно верная, — сказал артист.

Музыкант отметил, что не испытывает ненависти к таким артистам, так как перерос подобные настроения. Тем не менее, по словам Самойлова, он не поддерживает мнения этих коллег по цеху.

А что касается отношений, я уже давно перерос внутри себя ситуацию, когда я могу именно за это людей так ненавидеть. Человек в данной ситуации неправ. [Есть] какие-то причины, по которым [он] к ним (подобным выводам. — NEWS.ru) пришел, но это не повод, скажем так, внутри себя его ненавидеть, но и не повод поддержать его, — подытожил Самойлов.

Ранее рокер отметил, что Россия одержит победу в специальной военной операции благодаря силе духа своих граждан. Музыкант подчеркнул, что, посещая госпитали, он видел несгибаемость раненых военных, что, по его мнению, является ключевым их отличием от солдат противника.