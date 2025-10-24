Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 09:14

Солист «Агаты Кристи» оценил вероятность воссоединения группы

Вадим Самойлов назвал гипотезу о воссоединении группы «Агата Кристи» эфемерной

Вадим Самойлов Вадим Самойлов Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Воссоединение группы «Агата Кристи» в составе братьев Вадима и Глеба Самойловых кажется маловероятным, заявил солист группы Вадим Самойлов. Музыкант подчеркнул, что их творческие пути давно разошлись, передает ТАСС.

Планов на совместные выступления нет. То, что мы с братом когда-то разошлись, было не потому, что мы поссорились, а потому, что это было взрослое решение взрослых людей. С самого детства было понятно, что в какой-то момент он пойдет своим путем, а я — своим. Поэтому гипотеза о воссоединение группы эфемерна, потому что по-человечески и по-философски мы очень разные, — прокомментировал Самойлов.

Музыкант заявил, что, хотя продюсеры могут быть заинтересованы в воссоединении рок-группы ради привлечения внимания, он сам не видит в этом необходимости. Артист предполагает, что продюсер мог бы собрать их как оппонентов с разными взглядами для арт-проекта, но это потребовало бы значительных усилий и не гарантирует изящного результата. Музыкант добавил, что лично не хочет возвращаться к этому, и, вероятно, его брат тоже.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко высказал сомнения относительно возможности группы «Агата Кристи» собрать стадион «Лужники» при воссоединении. По его мнению, творчество коллектива на сегодняшний день может заинтересовать только давних поклонников.

рок-группы
Агата Кристи
воссоединение
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европейский премьер неожиданно призвал ЕС гарантировать России компенсацию
Мрачная обстановка на месте падения БПЛА в Красногорске попала на видео
Владельца клиники нашли мертвым в собственном офисе
Генерал раскрыл, кто и откуда мог запустить дрон по квартире в Подмосковье
Потолок обрушился в школе Забайкалья
ВСУ заминировали свой путь к отступлению из Красного Лимана
Орбан назвал переговоры Путина и Трампа неизбежными
Школьницу из Кирова наказали за видео с ликвидацией украинского БПЛА
В МВД предупредили о новом способе мошенничества
В Белом доме удивились скорости принятия одного решения Трампом
Украинские беспилотники попытались атаковать Москву
Раскрыт урон при падении обломков БПЛА на Кубани
В Подмосковье временно закрыли небо
Солист «Агаты Кристи» оценил вероятность воссоединения группы
США остановили переговоры с Канадой по пошлинам из-за рекламы
Вышедший из-под контроля польский дрон атаковал три объекта в Иновроцлаве
Трампу представили три варианта санкций против России
Российским операторам связи существенно расширят полномочия
25 дронов ВСУ пытались атаковать регионы России за час
Стало известно о смерти звезды КВН и «Самого лучшего фильма»
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.