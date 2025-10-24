Солист «Агаты Кристи» оценил вероятность воссоединения группы

Воссоединение группы «Агата Кристи» в составе братьев Вадима и Глеба Самойловых кажется маловероятным, заявил солист группы Вадим Самойлов. Музыкант подчеркнул, что их творческие пути давно разошлись, передает ТАСС.

Планов на совместные выступления нет. То, что мы с братом когда-то разошлись, было не потому, что мы поссорились, а потому, что это было взрослое решение взрослых людей. С самого детства было понятно, что в какой-то момент он пойдет своим путем, а я — своим. Поэтому гипотеза о воссоединение группы эфемерна, потому что по-человечески и по-философски мы очень разные, — прокомментировал Самойлов.

Музыкант заявил, что, хотя продюсеры могут быть заинтересованы в воссоединении рок-группы ради привлечения внимания, он сам не видит в этом необходимости. Артист предполагает, что продюсер мог бы собрать их как оппонентов с разными взглядами для арт-проекта, но это потребовало бы значительных усилий и не гарантирует изящного результата. Музыкант добавил, что лично не хочет возвращаться к этому, и, вероятно, его брат тоже.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко высказал сомнения относительно возможности группы «Агата Кристи» собрать стадион «Лужники» при воссоединении. По его мнению, творчество коллектива на сегодняшний день может заинтересовать только давних поклонников.