20 декабря 2025 в 20:59

«Покойся с миром»: легендарный рокер ушел из жизни

Гитарист оригинального состава Jethro Tull Мик Абрахамс ушел из жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гитарист оригинального состава легендарной группы Jethro Tull Мик Абрахамс скончался на 82-м году жизни, сообщил портал Ultimate classic rock. Его преемник в коллективе Мартин Барре оставил прощальную запись на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена), назвав Абрахамса своим другом, наставником и великолепным музыкантом.

Мой друг и наставник Мик Абрахамс ушел из жизни. Он был так добр ко мне, и я это никогда не забуду! Какой великолепный гитарист, который так много нам дал! Покойся с миром, — говорится в сообщении.

Ранее известный шведский музыкант Ян Клинг, игравший на саксофоне и флейте в группе ABBA, скончался в возрасте 85 лет. Он участвовал в записи альбомов Super Trouper и The Visitors, а также исполнил флейтовое соло для знаменитой композиции Fernando.

Кроме того, основатель музыкального коллектива The Four Lads Берни Туриш умер в 94 года. Его кончина наступила в хосписе города Норт-Олмстед (штат Огайо) вскоре после празднования 69-й годовщины его супружеской жизни с женой Анджелой.

рок
смерти
музыканты
рок-группы
