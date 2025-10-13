Продюсер оценил перспективы воссоединения группы «Агата Кристи»

В случае воссоединения группа «Агата Кристи» вряд ли сможет продать все билеты на свой концерт на стадионе «Лужники», заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, творчество рок-группы на сегодняшний день может заинтересовать только давних поклонников.

Хорошая новость, что братья [Вадим и Глеб Самойловы] готовы пойти на мировую ради творчества, чтобы снова создавать хороший контент. Но я им советую быть более реалистичными. На сегодняшний момент у [Надежды] Кадышевой и [Татьяны] Булановой были завирусившиеся песни, и благодаря этому у них появилась популярность среди молодежи, среди зумеров. В отношении группы «Агата Кристи» пока этого ожидать не стоит. В то, что они соберут большую площадку на 70–80 тысяч человек, я не верю. Они пока не готовы, — подчеркнул Рудченко.

Он отметил, что концертный зал на пять тысяч мест отлично подойдет для выступления братьев Самойловых, поскольку их старые поклонники с удовольствием придут послушать их песни. По словам продюсера, у группы, за исключением их былой популярности, нет других инструментов для организации масштабного мероприятия.

Ранее сообщалось, что «Агата Кристи» может вновь выйти на одну сцену спустя 16 лет. Вадим Самойлов выразил готовность к примирению с братом Глебом ради выступления в «Лужниках».