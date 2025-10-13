Группа «Агата Кристи» хочет воссоединиться

Легендарная рок-группа «Агата Кристи» может снова выйти на одну сцену впервые за 16 лет, передает Telegram-канал Mash. Солист Вадим Самойлов готов пойти на примирение с братом Глебом, но только ради того, чтобы выступить в «Лужниках».

Музыканты не общаются с 2010 года. Братья не поддерживают общение, избегают совместных выступлений и просят назначать концерты в разные дни, чтобы не сталкиваться. Фанаты считают, что родственники поругались из-за женщины.

Глеб просит представлять его как солиста и автора всех хитов «Агаты Кристи» и уверяет, что брат задолжал ему деньги. Кроме того, он и его директор считают композиции Вадима «проходными», ведь, по их словам, все ключевые хиты группы написал именно Глеб. За концерт он запрашивает 2,2 млн рублей.

По данным канала, Вадим зарабатывает на концертах около 3,5 млн рублей. Как пишет Mash, артист уже продумывает возможное воссоединение: с кем играть, под каким названием и в каком составе.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что даже при воссоединении «Агата Кристи» вряд ли сможет собрать «Лужники». По его словам, творчество группы сегодня может заинтересовать лишь давних поклонников. Он отметил, что для концерта братьев Самойловых подойдет зал на пять тысяч человек.