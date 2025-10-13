Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 13:27

Группа «Агата Кристи» хочет воссоединиться

Группа «Агата Кристи» может воссоединиться ради концерта в «Лужниках»

Музыкант, вокалист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов Музыкант, вокалист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Легендарная рок-группа «Агата Кристи» может снова выйти на одну сцену впервые за 16 лет, передает Telegram-канал Mash. Солист Вадим Самойлов готов пойти на примирение с братом Глебом, но только ради того, чтобы выступить в «Лужниках».

Музыканты не общаются с 2010 года. Братья не поддерживают общение, избегают совместных выступлений и просят назначать концерты в разные дни, чтобы не сталкиваться. Фанаты считают, что родственники поругались из-за женщины.

Глеб просит представлять его как солиста и автора всех хитов «Агаты Кристи» и уверяет, что брат задолжал ему деньги. Кроме того, он и его директор считают композиции Вадима «проходными», ведь, по их словам, все ключевые хиты группы написал именно Глеб. За концерт он запрашивает 2,2 млн рублей.

По данным канала, Вадим зарабатывает на концертах около 3,5 млн рублей. Как пишет Mash, артист уже продумывает возможное воссоединение: с кем играть, под каким названием и в каком составе.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что даже при воссоединении «Агата Кристи» вряд ли сможет собрать «Лужники». По его словам, творчество группы сегодня может заинтересовать лишь давних поклонников. Он отметил, что для концерта братьев Самойловых подойдет зал на пять тысяч человек.

Агата Кристи
группы
Лужники
Глеб Самойлов
Вадим Самойлов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отоларинголог назвал главную опасность наушников
Стюардесса умерла в самолете во время рейса Милан — Тайбей
В России фиксируется рост заболеваемости опасной инфекцией
Трамп пригрозил победой США в случае начала войны
ХАМАС передал Израилю всех живых заложников
«О чем вы, черт возьми, говорили?»: Трамп о переговорах Путина и Уиткоффа
Трамп признал ошибочность своих взглядов на украинский конфликт
Гороскоп на неделю с 13 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Чистый салон за минуты: какой автопылесос выбрать? Изучаем рейтинг лучших
Сбербанк запустил новый механизм возврата средств жертвам мошенников
В Астрахани отразили крупную воздушную атаку
Лучшая закуска из кабачков! Готовим из них вафли
Нетаньяху вручил Трампу символичный подарок на встрече в Израиле
Лавров напомнил о реакции Клинтон на смерть Каддафи
Пригожин раскрыл, как рушатся звездные браки
В Госдуме рассказали, сколько россиян поддерживают введение цифрового рубля
Хоккеисты устроили ледовое побоище из-за русского языка в Латвии
Мужчинам дали совет по профилактике рака простаты
Опытный поисковик оценил шансы найти исчезнувшую семью Усольцевых
По каким принципам причисляют к лику святых: в прошлом и в современности
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.