Китаянка проехала 1500 километров, чтобы спасти свою собаку

Жительница Китая нашла своего лабрадора по кличке Сентябрь спустя три месяца в 1500 километров от дома, сообщает South China Morning Post. Хозяйке удалось узнать о местоположении питомца благодаря соцсетям.

По информации издания, собака пропала 13 августа на пляже в Циндао. Хозяйка рассказала, что животное вышло из дома во время игры в саду. По камерам видеонаблюдения она выяснила, что пес ушел вместе с другой собакой и владельцем во время пивного фестиваля.

Китаянка развернула полномасштабный поиск: она посещала городские приюты, мониторила сообщения в Сети и ездила в другие города. В начале ноября женщина увидела ролик с похожей собакой, пес находился в городе Чанши в 1500 километрах от Циндао, добавили журналисты.

Ранее пес из Ленинградской области по кличке Миша устроил себе самостоятельное путешествие по городу, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Он прокатился на электричке и автобусе, пытался зайти в метро, но не прошел проверку и в итоге вернулся домой. Приключение началось в Федоровском, откуда собака самостоятельно села на электричку, проехала до станции в Пушкине, а затем пересела на автобус и добралась до Шушар.