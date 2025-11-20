Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 19:21

Пес-авантюрист в одиночку отправился путешествовать по Ленобласти

В Ленобласти собака прокатилась на транспорте по нескольким населенным пунктам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пес из Ленинградской области по кличке Миша устроил себе самостоятельное путешествие по городу, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Он прокатился на электричке и автобусе, пытался зайти в метро, но не прошел проверку и в итоге вернулся домой.

Приключение началось в Федоровском, откуда собака самостоятельно села на электричку, проехала до станции в Пушкине, а затем пересела на автобус и добралась до Шушар. На станции метро «Купчино» Мишу внутрь метро не пустили, и случайная девушка забрала его к себе, чтобы найти новый дом.

По данным канала, очевидцы фотографировали Мишу на всех этапах его поездки и делились снимками в местных чатах. Выяснилось, что это не первый побег собаки: в январе питомец уже устраивал самостоятельную экскурсию по городу, которая также завершилась благополучно — пса вернули хозяину.

Ранее научный сотрудник МГУ Ольга Сибирякова заявила, что невозможно однозначно определить, кто умнее — кошки или собаки, поскольку каждый питомец обладает уникальным интеллектом. По ее словам, среди отдельных пород, таких как бордер-колли, действительно больше интеллектуальных особей, но высокий интеллект не следует путать со склонностью к дрессировке, поскольку умные животные часто полагаются на самостоятельные решения.

животные
собаки
транспорт
Ленобласть
