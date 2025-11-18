Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 15:08

Биолог сравнила интеллект кошек и собак

Биолог Сибирякова: каждый питомец обладает уникальными показателями интеллекта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Каждый питомец обладает уникальными показателями интеллекта, поэтому нельзя однозначно ответить на вопрос о том, кто умнее — кошки или собаки, рассказала KP.RU научный сотрудник лаборатории поведения животных кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Ольга Сибирякова. Однако она подчеркнула, что среди некоторых пород может быть больше интеллектуальных особей.

Но есть породы, в которых соотношение умных индивидуумов выше, чем в других. Например, среди собак самыми умными считаются бордер-колли. Это порода пастушьих собак, а среди них действительно много интеллектуалов, потому что самостоятельно загнать стадо в нужное место или отделить тех или иных овец — тут действительно нужно думать, — рассказала Сибирякова.

Биолог отметила, что не стоит путать высокий уровень интеллекта и склонность к дрессировке. По ее словам, такие животные могут полагаться только на собственные решения, что может быть косвенным признаком высокого интеллекта.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что цитрусовые могут помочь отучить кошку рыть землю в горшках с домашними растениями. При этом, по его словам, категорически не рекомендуется прибегать к рукоприкладству.

