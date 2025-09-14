В США начали увольнять людей, которые радовались смерти Кирка CNN: в США увольняют людей после их комментариев о смерти Чарли Кирка

В Соединенных Штатах начались увольнения сотрудников, которые в социальных сетях положительно отзывались или оправдывали новости об убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, передает CNN. Так, MSNBC уволил старшего политического аналитика Мэтью Дауда после его заявления о том, что риторика Кирка могла сыграть роль в произошедшей стрельбе.

Они уволили этого парня Дауда из MSNBC, ужасного парня, ужасного человека, но они его уволили. Я слышал, что они увольняют и других, — цитирует издание президента США Дональда Трампа.

10 сентября 31-летний Кирк был убит выстрелом в шею в Университете долины Юта. Преступником оказался 22-летний Тайлер Робинсон, который был задержан 12 сентября.

Кирк был одним из основателей Turning Point USA (TPUSA). Эта организация продвигает консервативные идеи, традиционные ценности и принципы свободного рынка в учебных заведениях. Также она стремится сократить участие государства в этих сферах.

Ранее супруга Кирка заявила, что ее муж был убит за свои патриотические взгляды и веру. Выступая после трагедии, она подчеркнула, что движение, начатое ее мужем, будет продолжено.