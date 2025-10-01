Легендарная британская рок-группа выпустит новый альбом

Группа The Rolling Stones выпустит 25-й студийный альбом в 2026 году, сообщает NME со ссылкой на гитариста Ронни Вуда. Музыканты работали над пластинкой с продюсером Эндрю Уоттом. Теперь они планируют гастрольный тур.

Вероятно, The Rolling Stones поедут по США и Европе. В прошлом году планы группы на такой тур не реализовались из-за конфликтов расписаний. Как будет называться альбом и сколько в нем будет песен, пока неизвестно.

Ранее американский музыкант Леонардо Хименес (Флако) скончался в возрасте 86 лет. Певец, автор песен, сольный артист известен в том числе благодаря совместной работе с группой The Rolling Stones над их 20-м альбомом Voodoo Lounge.

До этого в возрасте 75 лет скончался выдающийся португальский композитор и музыкант Луис Жардим. Артист, который написал музыку для The Rolling Stones, ушел из жизни в день своего рождения, 4 июля. Причины смерти не раскрывались. Жардим, начавший карьеру в 1960-х в группе Demonios Negro, стал одним из самых востребованных сессионных музыкантов, работая с Полом Маккартни, Элтоном Джоном, Тиной Тернер, Джорджем Майклом и Дэвидом Боуи.