Группа The Rolling Stones оплакивает новую потерю

Американский музыкант Леонардо Хименес (Флако) скончался в возрасте 86 лет, передает National World. Певец, автор песен, сольный артист известен в том числе благодаря совместной работе с группой The Rolling Stones над их двадцатым альбомом Voodoo Lounge.

По информации журналистов, причиной смерти музыканта стала продолжительная болезнь. За последние десять лет он испытал множество проблем со здоровьем. В 2014 году он перенес серьезную операцию на спине, а в следующем году — экстренную операцию на бедре после падения у себя дома.

По словам сына певца, последними словами музыканта стала фраза «Я так устал». Смерть Флако наступила всего через несколько месяцев после госпитализации с последующей выпиской из больницы.

Ранее в возрасте 75 лет скончался выдающийся португальский композитор и музыкант Луис Жардим. Артист, который написал музыку для The Rolling Stones, ушел из жизни в день своего рождения, 4 июля. Причины смерти не раскрывались. Жардим, начавший карьеру в 1960-х в группе Demonios Negro, стал одним из самых востребованных сессионных музыкантов, работая с Полом Маккартни, Элтоном Джоном, Тиной Тернер, Джорджем Майклом и Дэвидом Боуи.