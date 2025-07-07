Скончался автор музыки The Rolling Stones

В возрасте 75 лет скончался выдающийся португальский композитор и музыкант Луис Жардим, сообщает издание SIC Noticias. Артист, который написал музыку для The Rolling Stones, ушел из жизни в день своего рождения, 4 июля. Причины смерти не раскрываются.

Жардим, начавший карьеру в 1960-х в группе Demonios Negro, стал одним из самых востребованных сессионных музыкантов, работая с Полом Маккартни, Элтоном Джоном, Тиной Тернер, Джорджем Майклом и Дэвидом Боуи. Он также написал саундтреки к культовым фильмам, включая оскароносные «Гладиатор» и «Человек дождя».

Ранее стало известно, что главный дирижер оркестра народных инструментов ансамбля «Березка» народный артист России Леонид Смирнов скончался 29 июня на 86-м году жизни. Коллеги выразили соболезнования семье и близким музыканта.

Кроме того, в США скончался актер Джеймс Паттерсон, прославившийся ролью маленького негритенка в фильме «Цирк» с актрисой Любовью Орловой. Он умер на 92-м году жизни, находясь в доме престарелых. Паттерсон был сыном американского декоратора и украинской художницы. Его культовая роль стала символом расового единства в СССР.