Погода в Москве в понедельник, 13 октября: заморозки, снег и гололедица?

Метеостанции в Подмосковье и Новой Москве в понедельник зафиксировали первый в сезоне снег, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Какая погода ожидается в столице сегодня, 13 октября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 13 октября

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что первый осенний снег, сопровождаемый дождем, может начаться в Москве и Московской области после 21:00 мск воскресенья, 12 октября.

«Метеостанции подмосковного Наро-Фоминска и Внуково, что в Новой Москве, сегодня отметили выпадение первого в этом сезоне снега. Также осадки в виде снега наблюдались в соседних Смоленской, Калужской и Ярославской областях», — написал Леус.

По данным Гидрометцентра, сегодня в столице ожидается облачная погода, дождь, по области местами мокрый снег.

Днем в Москве будет от 4 до 6 градусов тепла. В ночь на вторник, 14 октября, температура может опуститься до плюс 3 градусов, прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северо-западный 7–12 м/c. Атмосферное давление составит 736 мм рт. ст.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, сегодня на столицу прольется 25% месячной нормы дождей. Кроме того, температура воздуха в понедельник на 3 градуса холоднее климатической нормы.

«Вся неделя будет не по сезону холодная и ненастная, а в климатическую норму температурный фон вернется только ближе к выходным. Одевайтесь тепло и не забывайте зонты!» — предупредил Тишковец.

Заморозков и гололедицы при этом пока не ожидается.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 13 октября

По данным Леуса, сегодня Санкт-Петербург будет ощущать влияние тыловой части циклона, ушедшего в центр Европейской России. В регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха составит плюс 7–9 градусов, в Ленинградской области — плюс 5–10 градусов. Ветер северо-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Во вторник в Петербурге кратковременные дожди, ночью плюс 4–6 градусов, днем плюс 6–8 градусов.

