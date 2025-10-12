Пропавшим в тайге Усольцевым не оставили шанса? Завершение поисков, детали

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о завершении активной фазы поиска пропавшей в тайге семьи Усольцевых из Красноярска. Что это значит, действительно ли им не оставили шанса, какие еще детали об этом известны?

Как продвигаются поиски семьи Усольцевых

Поисковый отряд пояснил, что с вечера 12 октября завершаются активная фаза массовых поисков и работа оперативного штаба. Но сам поиск пропавшей семьи не остановлен, он переходит в режим «точечных задач». Координатора, руководящего всеми процессами, на месте тоже больше не будет.

«Вместо этого сформированные поисковые группы, состоящие из аттестованных специалистов, будут получать четкие, конкретные задачи от удаленного координатора. Они будут приезжать на место, выходить в свой обозначенный квадрат и выполнять задачу, действуя самостоятельно, без прямого контроля на местности. Это высокоспециализированная работа, требующая от поисковиков большого опыта и умения работать автономно», — пояснили в «ЛизаАлерт».

Сегодня, 12 октября, депутат законодательного собрания региона Алексей Кулеш заявил, что поиски семьи Усольцевых будут временно прекращены из-за ухудшения погоды и заморозков.

«Продолжать поиски сейчас — рисковать здоровьем и жизнями поисковиков. Спасибо всем, кто 10 дней работал в холоде и непогоде: спасателям, волонтерам, сотрудникам полиции. Низкий поклон», — написал депутат.

В воскресенье, 12 октября, ГСУ СК России по Красноярскому краю информировал: поиски пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых сосредоточили на местности, где был зафиксирован сигнал телефона пропавшего мужчины. Опытные альпинисты и спелеологи обследовали каменные россыпи и пещеры, однако следов нахождения людей там не обнаружили. Следователи подтвердили, что поисковые работы затрудняют глубокий снег, минусовая температура и сложный рельеф.

64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летнюю жену Ирину и их пятилетнюю дочь Арину ищут с 28 сентября. Они исчезли в местности под названием Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. Семья выдвинулась по маршруту в сторону горы Буратинка, после чего близкие потеряли с ними связь. На поиски собрали 100 человек, после число участников операции перевалило за 1400. Среди них были сотрудники служб, спасатели, добровольцы и просто неравнодушные люди из разных уголков России.

Как рассказал 11 октября координатор поисков Владислав Величко, пешие поисковые группы преодолели свыше 4,5 тыс. километров. В поисках использовали авиацию, беспилотники, квадроциклы и специализированную технику.

Фото: t.me/krksledkom

Какова основная версия пропажи семьи Усольцевых

В краевом Следственном комитете сообщили, что основная версия пропажи Усольцевых в тайге — несчастный случай. Там добавили, что больше не рассматривают какие-либо версии случившегося с семьей, кроме официальной. Сообщения о нападении людей и диких животных не подтвердились.

Кроме того, не нашла доказательств версия о спланированном побеге Усольцевых. В краевом СК добавили, что в доме туристов провели обыск. Все ценные вещи оказались на месте, никаких следов того, что они куда-то собирались уезжать, нет. Кроме того, паспорта Сергея и Ирины были обнаружены в машине, брошенной в Кутурчине, резюмировали в СК.

Семья туристов могла пропасть в Белогорье из-за чувства ложной безопасности, считает Кулеш.

«Люди часто недооценивают риски, связанные с походами в тайгу или горы, даже если это маршрут выходного дня», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что безопасное передвижение в лесу требует тщательной подготовки. Перед походом в тайгу нужно набрать хорошую физическую форму и подготовить правильную экипировку.

Спасатель и инструктор Максим Штыб главной ошибкой Усольцевых назвал то, что они не послушали отменившего поход инструктора, который должен был вести их группу в тайгу, и отправились в лес самостоятельно.

«У них же группа не пошла. Наверное, у инструктора было основание не вести группу в этот день. Получается, что они не послушали инструктора. Инструкторы обычно имеют хорошую подготовку и лучше знают местность и особенности погоды. Это первая проблема. Вторая: я так понимаю, что они толком никому не сказали, куда именно идут, что усложняет поиски. По поводу экипировки, что они взяли с собой, толком не известно», — сказал Штыб в разговоре с NEWS.ru.

Экскурсовод-проводник Алексей Исиченко полагает, что у семьи минимальные шансы выжить.

«Там очень холодно и много снега, уже много дней прошло», — заявил гид.

