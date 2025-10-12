Поиски пропавших в тайге Усольцевых временно прекращают

Поиски семьи Усольцевых будут прекращены из-за ухудшения походы и заморозков, сообщил в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания региона Алексей Кулеш. По словам парламентария, искать семью снова начнут после того, как закончится непогода и сойдет снег.

Продолжать поиски сейчас — рисковать здоровьем и жизнями поисковиков. Спасибо всем, кто десять дней работал в холоде и непогоде: спасателям, волонтерам, сотрудникам полиции. Низкий поклон, — написал депутат.

Кулеш вновь выразил соболезнования друзьям и близким пропавшей семьи Усольцевых: Сергея, Ирины и их пятилетней дочки. Семью ищут с 28 сентября.

Напомним, двое супругов и их ребенок исчезли в местности под названием Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. Семья выдвинулась по маршруту в сторону горы Буратинки, после чего близкие потеряли с ними связь. На поиски выдвинулось 100 человек, после число участников операции перевалило за 1400. Среди них сотрудники служб, спасатели, добровольцы и просто неравнодушные люди из разных уголков России.