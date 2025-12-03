Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 14:36

Долина стала главным трендом Google после квартирного скандала

Лариса Долина стала самым популярным запросом в поисковике Google

Российская певица Лариса Долина возглавила рейтинг самых популярных поисковых запросов Google в России на фоне скандального дела с недвижимостью, следует из данных сервиса Google Trends. Ее имя пользователи вводили в поиск свыше 200 тыс. раз за последнюю неделю.

Это соответствует недельному росту интереса как минимум на 600%. Пик запросов пришелся на 30 ноября, когда сервис оценил их популярность на максимальные 100 баллов. Активность начала расти 28 ноября, после решения суда по так называемому квартирному делу.

Ранее адвокат Светлана Свириденко заявила, что покупательница квартиры Полина Лурье обратилась в Верховный суд РФ с требованием вернуть ей законно приобретенное жилье у певицы Ларисы Долиной. По словам защитницы, ее клиентка просит отменить прежние судебные решения и отклонить иск артистки, поскольку Долина полностью осознавала свои действия при оформлении сделки.

Кроме того, музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что звание народной артистки вряд ли защитит репутацию Долиной после истории с квартирой. По его мнению, публичное молчание певицы и кажущееся равнодушие лишь дополнительно ухудшают ее положение.

