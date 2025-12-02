Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 16:46

«С каждым днем хуже»: Долину предупредили о репутационной точке невозврата

Продюсер Рудченко: репутацию Долиной может не спасти даже народное звание

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Статус народной артистки может не спасти репутацию певицы Ларисы Долиной после квартирного скандала, заявил NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. По его мнению, молчание исполнительницы перед публикой и равнодушие лишь усугубляют ее положение в этой ситуации.

С каждым днем ситуация становится все хуже. Отмалчивание артистки для людей является определенным критерием, они могут начать оценивать ее как персону, которой интересны только деньги и ничего человеческого не присуще. Это накапливается все больше, как снежный ком. Считаю, репутационно эту историю она проиграла. Люди раздражены не только реакцией самой Долиной, но еще структурами, которые ей помогают. Это такая концентрация, которую репутация артиста может просто не выдержать, и, соответственно, здесь может не спасти ни звание, ни предыдущие заслуги, — высказался Рудченко.

Он предположил, что благотворительные акции не помогут улучшить ситуацию Долиной. По словам продюсера, положение дел становится критическим, и этот вопрос необходимо решать как можно быстрее, не только в своих интересах, но и демонстрируя доброжелательное отношение к людям.

Ранее сообщалось, что согласно опросу, в котором приняли участие почти 32 тыс. человек, 95% россиян осудили Долину в связи с квартирным скандалом. Второй по популярности ответ показал: большинство считает, что спорная недвижимость на момент продажи уже не принадлежала певице.

певицы
Лариса Долина
недвижимость
шоу-бизнес
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дело Долиной дошло до Верховного суда
Путин пригрозил «отрезать Украину от моря» в ответ на пиратство
Симоньян предложила Западу способ обезопаситься от российского влияния
Путин предупредил Европу о последствиях в случае военного конфликта
Александра Захарова поблагодарила зрителей театров за связь с элитарностью
Представитель блогера рассказал о «договорной» драке с директором Киркорова
Путин напомнил обижающейся Европе, что никто не отстранял ее от переговоров
Путин рассказал, когда освободят Купянск-Узловой
Педофил из придорожного кафе: в Перми бизнесмен охотился на школьниц
В ЕС раскрыли, на что должна пойти Армения в отношении России
Гибель экс-жениха на СВО, скандал с Долиной, долги: как живет Водонаева
Диетолог объяснила, поможет ли грейпфрут в похудении
«Недопустимо»: в ФЛГР отреагировали на инцидент с Большуновым
Российская бортпроводница установила рекорд по прогулам за год
«Живут на другой планете»: Путин о «выклянчивании денег» Киевом
Политолог объяснил готовность США отказаться от помощи Украине
Путин раскрыл, кому опасно находиться в Красноармейске
Путин назвал страны, сотрудничество с которыми выйдет на новый уровень
Путин поделился прогнозом по росту ВВП за год
Путин освободил Андреева от обязанностей посла в Польше
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.