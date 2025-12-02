«С каждым днем хуже»: Долину предупредили о репутационной точке невозврата

Статус народной артистки может не спасти репутацию певицы Ларисы Долиной после квартирного скандала, заявил NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. По его мнению, молчание исполнительницы перед публикой и равнодушие лишь усугубляют ее положение в этой ситуации.

С каждым днем ситуация становится все хуже. Отмалчивание артистки для людей является определенным критерием, они могут начать оценивать ее как персону, которой интересны только деньги и ничего человеческого не присуще. Это накапливается все больше, как снежный ком. Считаю, репутационно эту историю она проиграла. Люди раздражены не только реакцией самой Долиной, но еще структурами, которые ей помогают. Это такая концентрация, которую репутация артиста может просто не выдержать, и, соответственно, здесь может не спасти ни звание, ни предыдущие заслуги, — высказался Рудченко.

Он предположил, что благотворительные акции не помогут улучшить ситуацию Долиной. По словам продюсера, положение дел становится критическим, и этот вопрос необходимо решать как можно быстрее, не только в своих интересах, но и демонстрируя доброжелательное отношение к людям.

Ранее сообщалось, что согласно опросу, в котором приняли участие почти 32 тыс. человек, 95% россиян осудили Долину в связи с квартирным скандалом. Второй по популярности ответ показал: большинство считает, что спорная недвижимость на момент продажи уже не принадлежала певице.