Россияне вынесли Долиной «народный приговор» из-за скандала вокруг квартиры

Народную артистку России Ларису Долину в истории с продажей ее квартиры осудили 95% россиян, следует из опроса Lenta.ru, в котором приняли участие почти 32 тысячи человек. Второй популярный вариант ответа показал, что большинство уверено: спорная недвижимость уже не принадлежала певице.

На вопрос «Вы осуждаете Ларису Долину в деле о квартире?» лишь 5% респондентов выбрали вариант «Нет, конечно. Она вернула свое жилье». Остальные 95% отметили, что звезда не имела права на эту квартиру.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Долиной нарядиться Снегурочкой и выступить на заседании нижнего парламента, комментирую приглашении певицы в ГД для разъяснения ситуации вокруг квартирного скандала. Однако, подчеркнул парламентарий, артистку там не ждут.

Между тем стало известно, что Долина после продажи своей московской квартиры перебралась в особняк в Подмосковье, где прожила несколько месяцев. Певица скрывалась в коттеджном поселке Славино от внимания прессы на фоне квартирного скандала.