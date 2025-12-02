Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 14:16

Раскрыто убежище Долиной на фоне квартирного скандала

Долина переехала в подмосковный особняк на фоне квартирного скандала

Лариса Долина
Народная артистка России Лариса Долина после продажи своей московской квартиры перебралась в особняк в Подмосковье, где прожила несколько месяцев, пишет Woman.ru. Певица скрывалась в коттеджном поселке Славино от внимания прессы на фоне квартирного скандала.

Поселок стоит в окружении горнолыжных курортов Яхрома, Сорочаны и Волен, недалеко находятся стрелковый клуб «Лисья нора», гольф- и яхт-клуб «Пестово», а также леса и Икшинское водохранилище. Территория поселка застроена дорогими, но неброскими кирпично-монолитными коттеджами площадью до 550 квадратных метров.

Особняк Долиной — трехэтажный дом постройки начала 2000-х с большим участком. Помимо основного дома, на территории расположен отдельный двухэтажный коттедж для дочери. У певицы есть пруд с карпами и карасями, беседки, сад и зоны отдыха. Местные жители отмечают, что Долина могла гулять по собственным владениям часами, не выходя за пределы участка.

Ранее телеведущая Ксения Бородина заявила, что исполнительница хита «Погода в доме» поступила неправильно в ситуации с продажей ее квартиры и мошенничеством, но это не повод устраивать травлю в соцсетях. Однако при этом, по словам блогера, она тоже хочет справедливости — чтобы пострадавшей вернули либо деньги, либо недвижимость.

