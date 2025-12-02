Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 14:48

«В костюме Снегурочки»: Милонов сделал Долиной неожиданное предложение

Депутат Милонов предложил Долиной нарядиться Снегурочкой и спеть в Госдуме

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил народной артистке России Ларисе Долиной нарядиться Снегурочкой и выступить на заседании нижнего парламента. Так он ответил на вопрос корреспондента NEWS.ru о приглашении певицы в ГД для разъяснения ситуации вокруг квартирного скандала.

А зачем она? <...> Она ничего нового нам не скажет, что мы не знаем. Она может спеть, но, возможно, у нас просто не проводятся «огоньки». Единственное, где бы могла Долина участвовать, — это спеть на Новый год в костюме Снегурочки, — сказал Милонов.

Однако, по словам депутата, у Госдумы нет корпоративов и средств на такие мероприятия, поэтому «поющие Снегурочки» там не нужны. Милонов подчеркнул, что депутаты при необходимости «обойдутся самодеятельностью».

У нас много талантливых людей, могут исполнить роль Деда Мороза и Зайчика, и Серого [волка], — резюмировал парламентарий.

Ранее телеведущая Ксения Бородина заявила, что Долина поступила неправильно в ситуации с продажей ее квартиры и мошенничеством, но это не повод устраивать травлю в соцсетях. Однако при этом, по словам блогера, она тоже хочет справедливости, чтобы пострадавшей вернули либо деньги, либо недвижимость.
