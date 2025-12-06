Продюсер ответил, как повлияет публичное заявление Долиной на ее карьеру Продюсер Рудченко: Долина не восстановит аудиторию после публичного заявления

Певица Лариса Долина продолжит карьеру после публичного заявления, но не вернет потерянную из-за квартирного скандала аудиторию, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, артистке стоило высказаться в самом начале конфликта.

После публичного заявления Лариса Долина никуда не исчезнет: она продолжит свою творческую карьеру, но часть аудитории уже, конечно, потеряна. Ее высказывание было необходимо, но сделано слишком поздно. Она должна была выступить в первые два дня роста этой волны недопонимания и раздраженности в свой адрес. До вчерашнего эфира она уже успела наговорить много лишнего: ее поведение до программы показало, насколько певица была абстрагирована от ситуации. Артистка успела сделать определенные действия и сказать некоторые вещи, которые подчеркнули ее сложный характер и надменное отношение к зрителю. Именно это вызвало наибольшее раздражение россиян, — заявил Рудченко.

Продюсер отметил, что заявление Долиной носит жертвенный характер. По мнению Рудченко, это не снимает с артистки ответственности за выплату денег пострадавшей покупательнице ее квартиры Полине Лурье.

Вчерашние заявления Долиной носят более жертвенный характер. Видимо, ею была выбрана позиция надавить на жалость населения через обвинение в произошедшем мошенников. То, что она хочет отдать деньги Лурье, это хорошо, но не поставлены сроки: в какой период Долина отдаст эту сумму? Это может занять как пару месяцев, так и растянуться на годы, — заключил Рудченко.

Ранее Долина публично рассказала, как стала жертвой мошенников. По словам певицы, мошенники запугивали ее и пытались отобрать загородный дом.