В поисках пропавшей семьи приняли участие более 1,4 тыс. человек Более 1400 человек приняли участие в поисках семьи Усольцевых под Красноярском

Свыше 1,4 тыс. добровольцев приняли участие в поисках семьи Усольцевых, пропавших 28 сентября в Партизанском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Среди них сотрудники служб, спасатели, добровольцы и просто неравнодушные люди из разных уголков России.

На помощь выехали поисковики «ЛизаАлерт» из Алтайского края. Уезжают и возвращаются, сменяясь, наши соседи из Кемерова, Новосибирска и Абакана, — говорится в сообщении.

Как рассказал координатор поисков Владислав Величко, пешие поисковые группы уже преодолели свыше 4,5 тыс. км. В поисках используется авиация, беспилотники, квадроциклы и специализированная техника.

Ранее сообщалось, что председатель красноярского отделения Российского Красного Креста Алена Миронова оценила шансы найти пропавшую семью Усольцевых живыми как крайне низкие из-за сложных погодных условий и снежного покрова глубиной до 50 см. По ее словам, профессиональные поисковики рассматривают возможность прекращения операции, поскольку опасный рельеф местности представляет угрозу даже для подготовленных спасателей.