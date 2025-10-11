Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 10:33

В поисках пропавшей семьи приняли участие более 1,4 тыс. человек

Более 1400 человек приняли участие в поисках семьи Усольцевых под Красноярском

Фото: t.me/krksledkom

Свыше 1,4 тыс. добровольцев приняли участие в поисках семьи Усольцевых, пропавших 28 сентября в Партизанском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Среди них сотрудники служб, спасатели, добровольцы и просто неравнодушные люди из разных уголков России.

На помощь выехали поисковики «ЛизаАлерт» из Алтайского края. Уезжают и возвращаются, сменяясь, наши соседи из Кемерова, Новосибирска и Абакана, — говорится в сообщении.

Как рассказал координатор поисков Владислав Величко, пешие поисковые группы уже преодолели свыше 4,5 тыс. км. В поисках используется авиация, беспилотники, квадроциклы и специализированная техника.

Ранее сообщалось, что председатель красноярского отделения Российского Красного Креста Алена Миронова оценила шансы найти пропавшую семью Усольцевых живыми как крайне низкие из-за сложных погодных условий и снежного покрова глубиной до 50 см. По ее словам, профессиональные поисковики рассматривают возможность прекращения операции, поскольку опасный рельеф местности представляет угрозу даже для подготовленных спасателей.

поиски
происшествия
Красноярский край
пропавшие
семья
добровольцы
Тайга
Россия
