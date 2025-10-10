Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 октября 2025 в 21:06

Эксперт оценила шансы найти пропавшую семью Усольцевых живыми

Эксперт Миронова: погода не позволяет найти пропавшую семью Усольцевых живыми

Фото: t.me/krksledkom

Участникам поисков пропавшей в горной местности Красноярского края семьи Усольцевых едва ли удастся найти их живыми, считает председатель краевого отделения Российского Красного Креста Алена Миронова. Снежный покров глубиной до 50 см и сложный рельеф местности значительно снижают вероятность благополучного исхода.

Погодные условия, которые есть сейчас, не позволяют нам надеяться, что мы ищем живых людей. Это уже очевидно. Снег по пояс, много возможностей сломать ногу, сорваться даже для профессиональных альпинистов. Они все больше ведут нас к мысли, что скоро поиски важно остановить, — рассказала Миронова.

Она также попросила не приезжать к месту поисков тех, кто не имеет специальной подготовки и оборудования — таких никуда не выпустят, чтобы не увеличивать количество жертв.

Ранее сообщалось, что следователи рассматривают пропажу семьи Усольцевых в Красноярском крае как несчастный случай, поскольку шансы найти их живыми минимальны. По данным источника, версии о криминале или добровольном отъезде исключены — в доме остались все ценные вещи и документы, а местность, где пропали люди, отличается крайней труднодоступностью с опасными расщелинами и скользкими валунами.

