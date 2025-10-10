Следователи назвали основную версию пропажи семьи Усольцевых

Следователи в качестве основной версии пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае рассматривают несчастный случай, сообщает RT со ссылкой на источник в СУ СК России по региону. По его словам, шансы найти пропавших членов семьи живыми минимальны.

Местность, откуда был зафиксирован сигнал с телефона главы семьи, очень сложная, добавил источник. Там скользкие валуны, засыпанные снегом, а между ними — расщелины. Из-за труднодоступности первую добравшуюся до места группу спасателей пришлось выводить обратно с помощью беспилотников.

Версии о криминале или о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, следователями не рассматриваются. В доме семьи провели обыск — все ценные вещи оказались на месте, то есть не было никаких следов, что они куда-то собирались. Паспорта найдены в машине, резюмировал собеседник издания.

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, его 48-летняя супруга и пятилетняя дочь — отправились в поход к горе Буратинка в конце сентября. После того как они перестали выходить на связь, были организованы масштабные поиски с участием более 80 человек. Они осложняются обильным снежным покровом, низкой температурой и неровностями рельефа.

Экскурсовод-проводник Алексей Исиченко сообщил, что туристов на горе Буратинка, в районе которой исчезла семья, подстерегает ряд опасностей. По его словам, там легко потеряться или получить травму. Кроме того, серьезную опасность представляют дикие звери, добавил эксперт.