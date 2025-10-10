Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 09:15

Следователи назвали основную версию пропажи семьи Усольцевых

Пропажа семьи Усольцевых под Красноярском рассматривается как несчастный случай

Фото: t.me/krksledkom*

Следователи в качестве основной версии пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае рассматривают несчастный случай, сообщает RT со ссылкой на источник в СУ СК России по региону. По его словам, шансы найти пропавших членов семьи живыми минимальны.

Местность, откуда был зафиксирован сигнал с телефона главы семьи, очень сложная, добавил источник. Там скользкие валуны, засыпанные снегом, а между ними — расщелины. Из-за труднодоступности первую добравшуюся до места группу спасателей пришлось выводить обратно с помощью беспилотников.

Версии о криминале или о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, следователями не рассматриваются. В доме семьи провели обыск — все ценные вещи оказались на месте, то есть не было никаких следов, что они куда-то собирались. Паспорта найдены в машине, резюмировал собеседник издания.

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, его 48-летняя супруга и пятилетняя дочь — отправились в поход к горе Буратинка в конце сентября. После того как они перестали выходить на связь, были организованы масштабные поиски с участием более 80 человек. Они осложняются обильным снежным покровом, низкой температурой и неровностями рельефа.

Экскурсовод-проводник Алексей Исиченко сообщил, что туристов на горе Буратинка, в районе которой исчезла семья, подстерегает ряд опасностей. По его словам, там легко потеряться или получить травму. Кроме того, серьезную опасность представляют дикие звери, добавил эксперт.

Красноярский край
поиски
семьи
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выживший в Охотском море Пичугин совершил подлог при регистрации лодки
«Пытается ужалить»: мужчина пришел в ужас от превратившейся в змею супруги
Россиянам объяснили, как отстирать пятна крови на одежде
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала подробности о госпитализации матери
«Буду рад помочь»: Бояков высказался о патриотическом театре Прилепина
Раскрыта новая стратегия США по поставкам ракет Tomahawk Украине
Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров СНГ
Российские бойцы покарали расчет БПЛА за удары по белгородцам
Россиянам рассказали, кто чаще сталкивается с выгоранием на работе
Названы сроки наступления метеорологической зимы в Москве
Острая капуста по-азиатски для смелых гурманов
Путин прибыл на саммит СНГ в Душанбе
В Люберцах задержали киллера, расправившегося над директором лицея
Что означает SPF в креме и как его правильно использовать
«Подготовка к войне»: в США увидели необычную активность Европы
«Врачи делают все возможное»: окружение Федосеевой-Шукшиной о ее состоянии
Россиянам рассказали о пяти схемах обмана с доставкой еды
Пожар охватил несколько домов в селе Старый Энхалук в Бурятии
8 рецептов квашеной капусты в банке: как квасить капусту, чтоб она хрустела
Следователи назвали основную версию пропажи семьи Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.