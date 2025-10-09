Поймали сигнал телефона: что нового известно о пропаже Усольцевых в тайге

Спасатели зафиксировали сигнал телефона Сергея Усольцева, пропавшего 28 сентября вместе с женой и пятилетней дочерью во время похода в урочище Буратинка Красноярского края. Где могут находиться туристы, как проходят их поиски, есть ли шансы найти семью в живых — в материале NEWS.ru.

Что нового известно о семье Усольцевых, пропавшей в тайге под Красноярском

Специалисты зафиксировали радиосигнал телефона, принадлежавшего Сергею Усольцеву, на расстоянии в семь километров от поселка Кутурчин, сообщили в управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии. Позже СМИ писали, что в ведомстве опровергли эту информацию, однако официального заявления не было.

«В настоящее время поиски семьи сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате. Они осложняются обильным снежным покровом, низкой температурой воздуха, значительными и разнообразными неровностями рельефа, которые затрудняют передвижение и ориентирование поисковиков», — уточнили в ведомстве.

Как сообщил NEWS.ru экскурсовод-проводник Алексей Исиченко, который вместе с волонтерами и спасателями участвует в поиске путешественников, местность, где был зафиксирован сигнал телефона, имеет сложный рельеф.

«Там гора, на склоне лес. А кверху очень много курумников — острых крупных камней в мхах, лишайниках и зарослях багульника. Там завалы, буреломы и скальные гряды. Есть огромные скалы высотой по 20 метров и больше, провалы между ними, щели, трещины, обрывы, а также завалы деревьев. Везде возле камней очень много снега, по колено, местами по пояс», — сказал он.

По данным правоохранительных органов, последний раз мобильные телефоны Усольцевых появлялись в Сети поздно вечером в день исчезновения. В связи с этим рассматривается новая версия их пропажи.

«28 сентября, в день исчезновения, в 22:30 последний раз были в Сети телефоны пропавших, в районе скал. Версия: провалились в провал. Скалы планируется обследовать. Ввиду погодных условий коптер запустить проблематично, сильный ветер», — сообщили в правоохранительных органах.

Фото: t.me/mchskrsk

Что могло произойти с семьей Усольцевых, пропавшей в тайге под Красноярском

Туристов на горе Буратинка подстерегает ряд опасностей, рассказал Исиченко. По его словам, в этом районе легко потеряться или получить травму.

«Здесь очень много скользких камней. Можно упасть, удариться, даже сломать что-нибудь. Третья опасность — дикие звери, еще одна — переохлаждение. Перепады температур большие. 28-го в обед было 20 с лишним градусов тепла, после чего температура резко упала до +4», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что спасательные отряды используют рации и навигаторы. По словам экскурсовода, количество добровольцев постепенно уменьшается из-за сложностей передвижения на горе, где сугробы местами доходят до пояса.

Есть ли шансы выжить у туристов Усольцевых, пропавших в тайге Красноярского края

Шансы Усольцевых на выживание на данный момент минимальные, заявил Исиченко. Он отметил, что семья находится в очень сложных условиях.

«Там очень холодно и много снега, уже много дней прошло», — сказал гид.

Тем не менее, по его словам, поисковики не теряют надежды найти семью живой и продолжают прочесывать местность.

«В квадрате обнаружения последнего сигнала идет проверка информации — постоянно работают БПЛА, вертолеты и пешие группы», — сообщил NEWS.ru региональный представитель отряда «ЛизаАлерт» Красноярского края Владислав Величко (позывной — Валдис).

Поиски Усольцевых ведут более 300 человек — спасатели, волонтеры, сотрудники полиции и кинологи.

Фото: t.me/mchskrsk

Как пропала семья Усольцевых в тайге Красноярского края

О пропаже семьи Усольцевых в тайге Красноярского края стало известно 2 октября. 28 сентября они пошли в турпоход к горе Буратинка, расположенной в районе Минской петли.

Вскоре после исчезновения Усольцевых в поселке Кутурчин нашли автомобиль супругов. В нем находились женские кроссовки, сумка и детское кресло, специальное снаряжение отсутствовало.

Следователи осмотрели туристическую тропу, два охотничьих домика и прилегающую таежную местность. Однако никаких следов, указывающих на пребывание людей, им найти не удалось. По факту исчезновения семьи продолжается расследование уголовного дела.

Следователи и эксперты рассматривали разные версии исчезновения семьи. В частности, они предположили, что супруги с ребенком заблудились в лесу. Кроме того, на туристов мог напасть медведь, которого видели неподалеку. В правоохранительных органах не исключали криминальную версию.

