Спасатели поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых

Специалисты зафиксировали радиосигнал телефона, принадлежавшего главе пропавшей в Красноярском крае семьи Сергею Усольцеву, сообщили в управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии. Его обнаружили на расстоянии в семь километров от поселка Кутурчин. Уточняется, что участие в операции принимают в том числе картографы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Сигнал зафиксирован на расстоянии семи километров от поселка Кутурчин Партизанского района, — заявили в ведомстве.

В настоящее время поиски пропавшей семьи продолжаются. Они сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате. При этом процесс осложняется обильным снежным покровом, плохой погодой и неровностями рельефа.

Усольцевы отправились в поход вместе с пятилетней дочерью в урочище Буратинка в районе поселка Кутурчин 28 сентября. Вскоре они перестали выходить на связь.

Ранее инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин предположил, что Усольцевы могли повстречать медведя или оказаться втянутыми в криминал. Вместе с этим путешественник Алексей Тайганавт считает, что в истории с пропажей семьи немало странностей.