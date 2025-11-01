Новые версии исчезновения Усольцевых: юрист указал на неочевидные факты

Пропавшую семью Усольцевых ищут в сибирской тайге больше месяца. За это время появилось множество версий, куда они могли исчезнуть, но волонтерам и экстренным службам не удалось обнаружить ни одной зацепки. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев объяснил NEWS.ru, что же могло случиться с супругами на самом деле.

Почему на самом деле могли пропасть Усольцевы

Необходимо выяснить, действительно ли семья пропала случайно или это было результатом умысла третьих лиц, заявил юрист. Возможно, в тайге Усольцевы встретили браконьеров и стали свидетелями отстрела какого-то животного. Он отметил, что в таком случае супругов и их дочь могли ликвидировать как свидетелей.

«Браконьеры знают тайгу. Они могли утащить Усольцевых в какую-то яму, закопать, для того чтобы их не обнаружили. Во-вторых, рассказывают, что рядом с Буратинкой (гора, рядом с которой пропали супруги. — NEWS.ru) работают черные золотокопатели. Если супруги набрели на их тропу, тоже могла случиться такая история», — подчеркнул Соловьев.

Версия, что на семью напали дикие животные, кажется маловероятной, в таком случае остались бы кровь и останки, продолжил эксперт.

Были ли у Усольцева проблемы с бизнесом

По одной из версий, Усольцевы могли сбежать за границу по поддельным документам. Случаи, когда люди инсценировали собственное исчезновение, встречались неоднократно. Эксперты связывают этот сценарий с проблемами главы семьи в бизнесе. У 64-летнего Сергея была компания по производству порошковой краски.

«Были субсидии, которые выдавались государством на бизнес. 14 ноября 2025 года был срок отчета: Усольцеву не надо было платить, но пришлось бы отчитываться», — подчеркнул Соловьев.

Но если у человека какие-то проблемы с бизнесом, он всегда может обанкротить компанию, продолжил юрист. Есть механизмы, которые помогут при этом избежать регресса и личного банкротства. И в таком случае субсидии уже не взыщешь.

Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети

Мог ли Усольцев сбежать в США

Сергей Усольцев работал с американскими программами обмена, направляя детей на учебу в США. Скорее всего, у человека такого статуса и уровня был доступ к секретной информации и государственной тайне. Эти сведения иностранные службы могли оценивать во много миллионов долларов. Наверняка он и сам неоднократно бывал за границей, предположил Соловьев.

«Могла ли произойти его вербовка? Гипотетически, да! Мог ли он работать? Мог! Но тогда сейчас изучают его связи», — продолжил юрист.

В таком случае он должен был какую-то информацию поставлять для своих «хозяев», считает собеседник NEWS.ru.

«И почему он взял дочку и супругу с собой в тайгу? Значит, жена была осведомлена о его деятельности и, мягко говоря, завербована тоже. Думаю, разведка эту версию отрабатывает», — заметил Соловьев.

Сейчас нужно изучить все контакты главы семьи, выяснить, были ли у него номера, купленные на имя умерших лиц или мигрантов, продолжил он. Все это выясняется по местоположению и биллингу.

Могут ли Усольцевы скрываться в другом городе

В поиске Усольцевых в тайге использовались тепловизоры — они помогают выделить живое существо в условиях нулевой видимости и ускорить процесс — но все это результатов не дало, сообщил заслуженный юрист. Кроме того, он уверен, что пропавшие не могут находиться в крупном городе.

«Фотографии семьи давно в системах распознавания лиц. Если вдруг они появятся в городе, их сразу найдут. Даже если Сергей Усольцев бороду сбреет, а Ирина, наоборот, наклеит, их все равно распознают», — заметил Соловьев.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Фото: Лиза Алерт по Красноярскому краю

Исчезнуть в никуда — сложно, и между тем такие случаи известны. Чаще всего через какое-то время на фоне «информационного психоза» начинают поступать сообщения от экстрасенсов, шаманов и тех, кто семью якобы где-то видел, продолжил эксперт. Кто-то пытается продать эту информацию, заметил он.

«Но были случаи, когда людей находили. Чаще всего у них было психическое расстройство или их где-то удерживали. Но чтобы сразу со всей семьей такое — это сложно представить», — прокомментировал Соловьев.

Что произошло с Усольцевыми в тайге под Красноярском

Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи. В поисках супругов приняли участие свыше 1400 добровольцев. В операции участвовали полицейские, волонтеры и неравнодушные люди из разных уголков России.

Впоследствии спасательные службы исследовали еще шесть квадратных километров горно-таежной местности в Партизанском районе Красноярского края. Если Усольцевых не обнаружат, то через полгода их могут официально признать погибшими.

