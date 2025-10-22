«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге

Семья Усольцевых пропала в тайге под Красноярском больше трех недель назад. В деле об исчезновении туристов до сих пор нет ни одной зацепки. Рассматриваются разные версии — от нападения диких животных до похищения НЛО. Сибирский блогер Александр Андрюшенков, участвовавший в поисках туристов, считает, что Усольцевы до сих пор живы. Он рассказал NEWS.ru, что могло с ними случиться.

Что рассказал блогер Андрюшенков о пропаже Усольцевых в тайге под Красноярском

Андрюшенков заявил, что во время поисков семьи Усольцевых прочесал каждый квадрат местности вместе со спасателями и волонтерами. Он участвовал в операции 11 и 12 октября. Температура воздуха опустилась до минус пяти, снега было много, в некоторых местах — по пояс, отметил блогер.

«Я уверен, что Усольцевы живы. Скорее всего, они уехали в другую страну, возможно, сбежали через Монголию. Официального подтверждения этой теории нет, но есть предположение, основанное на фактах. Это только моя версия, но я скоро предоставлю доказательства», — заявил собеседник NEWS.ru.

Почему блогер Андрюшенков считает, что пропавшие в тайге Усольцевы живы

Глава семьи Усольцевых работал напрямую с американцами, отметил Андрюшенков. По его словам, помимо бизнеса по производству порошковой краски, Сергей возглавлял компанию, в которой работала программа по обмену. Детей из России отправляли на лето в США для изучения английского языка. В 2010 году Усольцев баллотировался в депутаты городского совета Железногорска.

«Это закрытый город, куда может попасть далеко не каждый. У того, кто имеет какую-то власть, скорее всего, был доступ к государственной тайне, как и у Усольцева», — предположил блогер.

Он пояснил, что в городе есть множество стратегически важных объектов. По словам Андрюшенкова, иностранные спецслужбы могут оценить информацию о них в крупную сумму. Одно из направлений деятельности горно-химического комбината, расположенного в Железногорске, — хранение облученного ядерного топлива с атомных электростанций, утверждает блогер.

«Я предполагаю, что на Усольцева вышли иностранцы — американцы или кто-то еще. Они могли тщательно подготовить побег семьи. Сергей хорошо знал местность, мог пойти по туристической тропе, а потом свернуть с нее и выйти через лес к ближайшей дороге. Там туристы, вероятно, сели в подготовленную для них заранее машину и уехали. Семья могла пересечь границу с Монголией, которая находится в 800–900 км от места исчезновения. Что было дальше — никто не знает», — отметил собеседник NEWS.ru.

Блогер Андрюшенков заявил, что сын Усольцевых скрывает правду о пропаже родителей в тайге

По словам Андрюшенкова, сын Усольцевых Даниил Баталов отрицает версию о побеге, приводя в качестве аргумента тот факт, что они оставили дома кошку. При этом молодой человек утверждает, что его отец — опытный таежник, который не мог потеряться в лесу.

«Как мне показалось, сын что-то скрывает и недоговаривает, пытается публично всем показать свое горе. Встретившись с Баталовым, я не заметил разочарования в его глазах. Человек, у которого пропали родные люди, ведет себя иначе», — заявил Андрюшенков в разговоре с NEWS.ru.

Почему появилась версия, что Усольцевы могли сбежать от кредитов

Согласно базе данных СПАРК, в Красноярской области зарегистрирована фирма «Поливест-Железногорск», которая занимается производством лаков и красок на основе полимеров. Она принадлежит полному тезке пропавшего без вести — Сергею Викторовичу Усольцеву. Компания работает с 2008 года.

По информации сервиса проверки контрагентов List-Org, фирме была предоставлена финансовая поддержка от кредитной организации «Красноярский центр развития бизнеса». 14 ноября — дата возврата долга, сумма не указана.

Что произошло с Усольцевыми в тайге под Красноярском

Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи.

В поисках супругов приняли участие свыше 1,4 тыс. добровольцев. Спасательные группы исследовали более 4,5 тыс. квадратных километров, используя авиацию, беспилотники и квадроциклы. В операции участвовали полицейские, добровольцы и неравнодушные люди из разных уголков России.

