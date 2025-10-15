Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 20:51

Похитила мафия или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых

Спасательная группа в тайге под Красноярском на месте поисков семьи Усольцевых Спасательная группа в тайге под Красноярском на месте поисков семьи Усольцевых Фото: t.me/krksledkom

Эксперты нашли криминальный след в деле об исчезновении семьи Усольцевых в тайге под Красноярском. Сергей и Ирина вместе с дочерью Ариной ушли в лес 28 сентября и больше не выходили на связь. По словам специалистов, ЧП произошло с туристами сразу после того, как они вышли из машины. Новые подробности — в материале NEWS.ru.

Почему в деле о пропаже Усольцевых в сибирской тайге нашли криминальный след

Семья Усольцевых бесследно исчезла во время похода к скале Буратинка. В поисках туристов приняли участие свыше 1,4 тысячи добровольцев. Группы спасателей преодолели более 4,5 тысячи километров. В ходе операции применялись беспилотники, квадроциклы, а также авиация.

Впоследствии работы были прекращены из-за ухудшения погоды и заморозков. Недалеко от горного массива был обнаружен автомобиль Усольцевых. В нем находились женские кроссовки, сумка и детское кресло.

«Возможны какие-то разборки, криминальный след. С другой стороны, если бы семью убили, то тела бы нашли, а грабители забрали бы машину», — предположил в беседе с NEWS.ru инструктор спецназа, бывший спасатель МЧС Александр Ластовина.

Возможно, Усольцевых похитили и увезли, отметил он. Если Сергей был связан с бизнесом (руководил фирмой по производству порошковой смеси. — NEWS.ru), то криминальный след наиболее вероятен, высказал мнение Ластовина.

Ранее стало известно, что другая группа туристов прошла по тому же маршруту на 20 минут раньше супругов.

«Если очевидцы не видели, что семья пошла на восхождение, скорее всего, в этот момент что-то случилось. Бизнесмен наверняка имеет какие-то активы. Место в тайге глухое, там можно сделать все что угодно. Брошенная машина и больше никаких следов — это выглядит странно. Значит, люди из нее вышли», — предположил Ластовина.

Район, где пропали Усольцевы Район, где пропали Усольцевы Фото: t.me/krksledkom*

Могли ли семью Усольцевых похитить в тайге под Красноярском

Технически похитить одновременно несколько человек очень сложно, сказал в беседе с NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов. Подобное часто происходило в девяностые, отметил он.

«В последнее время фактов похищения бизнесменов с целью отъема бизнеса и рейдерского захвата нет. Сейчас если и случаются переделы, то все это имеет под собой правовую основу и происходит через суды», — отметил эксперт.

При этом Карабанов подчеркнул, что доследственную проверку по признакам криминального следа могут инициировать в том случае, если Сергею Усольцеву поступали угрозы и требования выкупить его бизнес по заниженной цене.

«Заведомо должна быть доказана конфликтная ситуация и то, что появились мотивы для похищения. Если такой информации нет, то, скорее всего, следователи не будут рассматривать пропажу как похищение. В этом случае исчезновение семьи могут отнести к бытовым происшествиям. Будет рабочая версия — они просто потерялись», — сказал Карабанов.

Какие еще есть криминальные версии исчезновения Усольцевых в сибирской тайге

По одной из версий, Усольцевых могли похитить, чтобы забрать в рабство. Кроме того, выдвигались предположения, что супруги решили вступить в секту и скрылись. По словам Ластовины, туристы, вероятно, стали жертвами нападения диких животных. С наступлением холодов в лесу становится мало еды, поэтому медведи могут наброситься на людей.

«Эти хищники водятся в красноярских лесах. Но в таком случае при прочесывании леса обнаружились бы какие-то следы», — отметил Ластовина.

МЧС России на месте поисков семьи Усольцевых МЧС России на месте поисков семьи Усольцевых Фото: t.me/krksledkom

Верят ли друзья пропавших в тайге Усольцевых в криминальный след

Кутурчинское Белогорье, где пропали Усольцевы, известно скальными выходами магматического происхождения. Местные называют его местом силы. Посреди леса разбросано несколько сотен скал-останцев, сложенных из пластов гранита. Некоторые исследователи полагают, что это руины древней цивилизации.

Кутурчинское Белогорье — популярное и хорошо освоенное туристическое место. Друг семьи Усольцевых Александр Дымов не верит в то, что в нем можно потеряться.

«Никакого криминала или конспирологии я не вижу. Сергей — чрезвычайно активный человек, начальник от слова „начинать“, способный зажечь команду. Он выносливый, подготовленный и мощный, ходил в походы, очень любил это дело», — рассказал Дымов NEWS.ru.

По его словам, Усольцев — самостоятельный «походник». Вместе с женой он пару раз ходил в походы. Семье помешало какое-то форс-мажорное обстоятельство, подчеркнул Дымов.

«Я уверен, что семью найдут. Не могу представить других вариантов», — заключил он.

Читайте также:

Перелом ноги, минус 40, голод: поиски альпинистки Наговициной окончены

«Весь пик Победы в трупах». Есть ли шанс у альпинистки Наговициной выжить

Пропавшим в тайге Усольцевым не оставили шанса? Завершение поисков, детали

Пропажа 16-летней фигуристки Горбачевой: кто обидел девочку, где она сейчас

Странная пропажа 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле: чем все закончилось

пропажи
леса
семья
походы
Тайга
тайна
загадки
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в городе на 16-19 октября
Минсельхоз подтвердил благоприятный прогноз по урожаю зерновых в России
В России добавили ответственности иноагентам за проступки
Лавров предупредил о попытках превратить украинский кризис в «войну Трампа»
В РФ запретили списывать деньги за онлайн-подписки с одного вида карт
В России запланировали масштабное обновление энергомощности
В ХАМАС назвали точное время новой передачи тел заложников
В НАТО сделали заявление о поддержке Украины
Внук Калашников получи 14 лет «строгача» за убийство по пьяни
Цивилев раскрыл, готова ли энергосистема России к суровым холодам
Уиткофф развеял слухи о скорой отставке
Маньяк под диваном, копье в голове и чай-убийца: главные ЧП дня
Рекордное повышение МРОТ в 2026 году: как вырастут зарплаты и пособия
«С Богом!»: Путин открыл новые дорожные объекты в трех регионах России
Похитила мафия или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых
«Своевременно и складно»: Путин о топливе в отопительный сезон
Путин пообещал раскрыть секреты одного политика по подготовке к отопсезону
Перспектива возвращения обязательного призыва в Германии уже решена
Россия рекордными темпами строит новые автомобильные трассы
Отец забыл сына на воронежской трассе и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.