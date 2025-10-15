Похитила мафия или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых

Эксперты нашли криминальный след в деле об исчезновении семьи Усольцевых в тайге под Красноярском. Сергей и Ирина вместе с дочерью Ариной ушли в лес 28 сентября и больше не выходили на связь. По словам специалистов, ЧП произошло с туристами сразу после того, как они вышли из машины. Новые подробности — в материале NEWS.ru.

Почему в деле о пропаже Усольцевых в сибирской тайге нашли криминальный след

Семья Усольцевых бесследно исчезла во время похода к скале Буратинка. В поисках туристов приняли участие свыше 1,4 тысячи добровольцев. Группы спасателей преодолели более 4,5 тысячи километров. В ходе операции применялись беспилотники, квадроциклы, а также авиация.

Впоследствии работы были прекращены из-за ухудшения погоды и заморозков. Недалеко от горного массива был обнаружен автомобиль Усольцевых. В нем находились женские кроссовки, сумка и детское кресло.

«Возможны какие-то разборки, криминальный след. С другой стороны, если бы семью убили, то тела бы нашли, а грабители забрали бы машину», — предположил в беседе с NEWS.ru инструктор спецназа, бывший спасатель МЧС Александр Ластовина.

Возможно, Усольцевых похитили и увезли, отметил он. Если Сергей был связан с бизнесом (руководил фирмой по производству порошковой смеси. — NEWS.ru), то криминальный след наиболее вероятен, высказал мнение Ластовина.

Ранее стало известно, что другая группа туристов прошла по тому же маршруту на 20 минут раньше супругов.

«Если очевидцы не видели, что семья пошла на восхождение, скорее всего, в этот момент что-то случилось. Бизнесмен наверняка имеет какие-то активы. Место в тайге глухое, там можно сделать все что угодно. Брошенная машина и больше никаких следов — это выглядит странно. Значит, люди из нее вышли», — предположил Ластовина.

Район, где пропали Усольцевы Фото: t.me/krksledkom*

Могли ли семью Усольцевых похитить в тайге под Красноярском

Технически похитить одновременно несколько человек очень сложно, сказал в беседе с NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов. Подобное часто происходило в девяностые, отметил он.

«В последнее время фактов похищения бизнесменов с целью отъема бизнеса и рейдерского захвата нет. Сейчас если и случаются переделы, то все это имеет под собой правовую основу и происходит через суды», — отметил эксперт.

При этом Карабанов подчеркнул, что доследственную проверку по признакам криминального следа могут инициировать в том случае, если Сергею Усольцеву поступали угрозы и требования выкупить его бизнес по заниженной цене.

«Заведомо должна быть доказана конфликтная ситуация и то, что появились мотивы для похищения. Если такой информации нет, то, скорее всего, следователи не будут рассматривать пропажу как похищение. В этом случае исчезновение семьи могут отнести к бытовым происшествиям. Будет рабочая версия — они просто потерялись», — сказал Карабанов.

Какие еще есть криминальные версии исчезновения Усольцевых в сибирской тайге

По одной из версий, Усольцевых могли похитить, чтобы забрать в рабство. Кроме того, выдвигались предположения, что супруги решили вступить в секту и скрылись. По словам Ластовины, туристы, вероятно, стали жертвами нападения диких животных. С наступлением холодов в лесу становится мало еды, поэтому медведи могут наброситься на людей.

«Эти хищники водятся в красноярских лесах. Но в таком случае при прочесывании леса обнаружились бы какие-то следы», — отметил Ластовина.

МЧС России на месте поисков семьи Усольцевых Фото: t.me/krksledkom

Верят ли друзья пропавших в тайге Усольцевых в криминальный след

Кутурчинское Белогорье, где пропали Усольцевы, известно скальными выходами магматического происхождения. Местные называют его местом силы. Посреди леса разбросано несколько сотен скал-останцев, сложенных из пластов гранита. Некоторые исследователи полагают, что это руины древней цивилизации.

Кутурчинское Белогорье — популярное и хорошо освоенное туристическое место. Друг семьи Усольцевых Александр Дымов не верит в то, что в нем можно потеряться.

«Никакого криминала или конспирологии я не вижу. Сергей — чрезвычайно активный человек, начальник от слова „начинать“, способный зажечь команду. Он выносливый, подготовленный и мощный, ходил в походы, очень любил это дело», — рассказал Дымов NEWS.ru.

По его словам, Усольцев — самостоятельный «походник». Вместе с женой он пару раз ходил в походы. Семье помешало какое-то форс-мажорное обстоятельство, подчеркнул Дымов.

«Я уверен, что семью найдут. Не могу представить других вариантов», — заключил он.

