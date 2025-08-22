«Весь пик Победы в трупах». Есть ли шанс у альпинистки Наговицыной выжить

Российскую альпинистку Наталью Наговицыну, из-за перелома ноги застрявшую в горах Киргизии, больше не будут спасать. По словам руководителя спасательной экспедиции, из-за ухудшения погодных условий шансы найти спортсменку живой минимальны, пишет Mash. Каковы шансы, что женщина еще жива, какие новые подробности известны на сегодня — в материале NEWS.ru.

Как альпинистка пропала на высоте 7000 метров

При восхождении на пик Победы в Киргизии 12 августа 2025 года российская альпинистка Наталья Наговицына сорвалась, упала на острый гребень и сломала ногу. Вместе с ней в группе были еще два человека: россиянин и итальянец Лука (оба впоследствии погибли).

«Лука вместе с немецким напарником дважды пытался добраться до пострадавшей. 13 августа они доставили ей спальник, еду и горелку, и сами были вынуждены заночевать в ее палатке. На следующий день при спуске итальянец получил обморожение рук», — сообщили СМИ.

Несмотря на это, альпинисты во второй раз попытались спасти женщину. На следующее утро Луке стало плохо, и 15 августа он скончался, предположительно, из-за отека мозга. За десять дней у Натальи, пребывающей в изоляции, должны были закончиться запасы еды и воды.

«Если Наталья останется жива, это будет чудо», — сообщил журналистам председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма Александр Яковенко.

Что известно о пропавшей на Тянь-Шане альпинистке

Наталье Наговицыной 47 лет. У нее есть взрослый сын. Альпинизмом женщина занялась в 2016 году. Спустя уже четыре года смогла подняться на пик Победы, ставший для нее роковой вершиной. В беседе с NEWS.ru знакомые охарактеризовали ее как очень отважного человека.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Ее папа тоже ведет секцию альпинизма, и у нее есть ген высоты», — поделилась подруга Натальи, попросившая не называть ее имени.

В 2021 году супруг Наговицыной Сергей, тоже альпинист, пережил инсульт при совместном восхождении на соседний Хан-Тенгри. Спасатели потребовали, чтобы она спустилась одна и оставила мужа.

«Но Наталья отказалась бросать его. Мужчина погиб. Спустя год она вернулась на это место и установила памятную табличку в его честь», — сообщают СМИ. Знакомые женщины рассказали, что в роковое путешествие на пик Победы она отправилась с недавней травмой ноги, но была в отличной форме и никогда ни на что не жаловалась.

Почему пик Победы в Киргизии называют вершиной смерти

Пик Победы — высшая точка Тянь-Шаня и Киргизии (7439 метров). Она считается одной из самых сложных вершин, расположенных на территории бывшего СССР. Альпинист Александр Абрамов рассказал NEWS.ru, что погода на горе меняется несколько раз в сутки, может выпасть два метра снега.

«Я ходил на все вершины в нашей стране, кроме этой. Решил, что отправлюсь туда, когда меня перестанет что-либо связывать с жизнью. За всю историю на пик Победы поднималось всего 500–600 человек, из них погибал каждый четвертый. Всего на склонах горы лежат порядка ста трупов», — резюмировал Абрамов.

По его словам, в основном альпинисты пытаются преодолеть вершину, чтобы получить значок «Снежный барс» (награду дают тому, кто совершит восхождения на пять вершин высотой 7000 метров. — NEWS.ru) и повысить свой статус, так как это признание мастерства и отваги.

Пик Победы в Киргизии Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Это самая тяжелая гора в проекте. Спасательные работы на высоте 7000 метров практически невозможны. Из-за этого ее называют вершиной смерти. Люди могут провести на пике 2–3 дня. Если она прожила больше без еды и тепла, со сломанной ногой, то большой молодец. Тут поможет только чудо», — прокомментировал Абрамов.

Почему российскую альпинистку отказались спасать

По данным Telegram-канала Mash, шансов найти Наталью Наговицыну живой с каждым днем становится все меньше. Руководитель спасательной экспедиции Дмитрий Греков рассказал, что на пике Победы уже в субботу, 23 августа, ожидается ухудшение погодных условий с обильными снегопадами.

«Склоны будут лавиноопасны. В сентябре здесь начинается зима. Уже сейчас в базовом лагере ночью −13 градусов», — прокомментировал он.

Шансы найти спортсменку живой минимальны, шансов снять её с пика ещё меньше, поэтому спасатели решили не рисковать, продолжил он.

Итальянская команда в случае неприятного исхода по-прежнему готова эвакуировать Наталью и погибшего альпиниста.

Есть ли хоть какие-то шансы у российской альпинистки выжить

Заведующая отделением профилактики Красногорской больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева сообщила NEWS.ru, что на высоте 7000 метров температура часто колеблется от −20 до −40. Она отметила, что с научной точки зрения выживание в таких условиях невозможно.

«При этом неизвестен предел человеческих возможностей в экстремальных условиях. В любом случае могут развиться серьезные последствия и восстановление потребует годы. Они могут быть катастрофичными», — сказала Сысоева.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По ее словам, в первую очередь это обморожение конечностей, из-за чего может потребоваться даже ампутация, хронические повреждения лёгких из-за кислородного голодания, нарушение когнитивных функций вследствие отёка или ишемии мозга и истощение всего организма.

Реаниматолог Андрей Звонков в беседе с NEWS.ru заметил, что о смерти можно говорить лишь тогда, когда найдут труп.

«Если у нее есть еда и хоть немного воды, то шанс остается. Важно, чтобы была защита от ветра. В таком случае, возможно, у нас две-три недели в запасе», — поделился Звонков.

