Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 11:23

Альпинистка из России сломала ногу и ждет помощи на высоте 7 тысяч метров

Российская альпинистка почти неделю ждет спасателей на пике Победы в Киргизии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пострадавшая российская альпинистка почти неделю ожидает эвакуации на пике Победы в Киргизии, сообщает Telegram-канал «112». Наталья Наговицына получила перелом ноги. Известно, что у нее есть спальный мешок, но воды и еды практически не осталось.

Для спасения альпинистки Минобороны России направило вертолет Ми-8 с шестью специалистами. Однако из-за сильного ветра и плохой видимости пилот потерял управление, и вертолет жестко приземлился на склоне. В результате травмы получили сам командир экипажа и один из спасателей.

Позднее был поднят еще один вертолет Ми-17ВМ, но и он не смог подойти к месту из-за нулевой видимости. В настоящий момент Наговицына находится на высоте свыше семи тысяч метров уже более пяти суток.

Четыре года назад, во время восхождения на Хан-Тенгри в Тянь-Шане, на высоте около 6900 метров у мужа Натальи Сергея случился инсульт. Спасатели настоятельно требовали, чтобы женщина спустилась вниз одна и оставила супруга, однако она решительно отказалась бросать его. Мужчина все же погиб. Спустя год Наталья вновь вернулась на Хан-Тенгри и установила там памятную табличку в честь умершего супруга.

Ранее известный российский альпинист Николай Тотмянин скончался после восхождения на пик Победы. Сердце 66-летнего заслуженного мастера спорта остановилось 11 августа в Бишкеке, спустя несколько часов после возвращения с вершины. Тотмянин был одним из сильнейших высотников страны, шестикратным обладателем знака «Снежный барс» и считался легендой отечественного альпинизма.

туристы
горы
альпинисты
Киргизия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Академик объяснил, почему собак больше не отправляют на МКС
Глава РФПИ опубликовал фото Трампа во время звонка Путину
В Европе анонсировали новый звонок лидеров стран континента с Трампом
Фестиваль науки и технологий состоится в парке «Острова Мечты»
Лавров обвинил Запад в двойных стандартах из-за Зеленского
«Узнали из новостей»: производитель о попавшем на Аляску мотоцикле
Рэпер ST выступит под симфонический оркестр на фестивале «Культурный город»
Свыше 40 регионов РФ примут участие в форуме-выставке «Земли России»
Директора лагеря обвинили в смерти 10-летней девочки
День государственного флага РФ: история и значение
Психолог назвала способы защиты от деменции
В работе крупного российского банка произошел массовый сбой
Алексей Чумаков перенес сложную операцию, длившуюся пять часов
Стендап-комик Щербаков стал иноагентом в глазах жителей Кузбасса
Биолог раскрыл, насколько для человека опасны пауки-осы
Что известно о встрече Путина и Зеленского: дата, где пройдет, инсайды
Лавров раскрыл главную цель СВО
«Очень сдержанно»: политолог сравнил встречи Трампа с главами РФ и Украины
Альпинист оценил шансы спасения сломавшей ногу россиянки на пике Победы
Лабубу могут нести смертельную опасность
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.