Альпинистка из России сломала ногу и ждет помощи на высоте 7 тысяч метров

Альпинистка из России сломала ногу и ждет помощи на высоте 7 тысяч метров Российская альпинистка почти неделю ждет спасателей на пике Победы в Киргизии

Пострадавшая российская альпинистка почти неделю ожидает эвакуации на пике Победы в Киргизии, сообщает Telegram-канал «112». Наталья Наговицына получила перелом ноги. Известно, что у нее есть спальный мешок, но воды и еды практически не осталось.

Для спасения альпинистки Минобороны России направило вертолет Ми-8 с шестью специалистами. Однако из-за сильного ветра и плохой видимости пилот потерял управление, и вертолет жестко приземлился на склоне. В результате травмы получили сам командир экипажа и один из спасателей.

Позднее был поднят еще один вертолет Ми-17ВМ, но и он не смог подойти к месту из-за нулевой видимости. В настоящий момент Наговицына находится на высоте свыше семи тысяч метров уже более пяти суток.

Четыре года назад, во время восхождения на Хан-Тенгри в Тянь-Шане, на высоте около 6900 метров у мужа Натальи Сергея случился инсульт. Спасатели настоятельно требовали, чтобы женщина спустилась вниз одна и оставила супруга, однако она решительно отказалась бросать его. Мужчина все же погиб. Спустя год Наталья вновь вернулась на Хан-Тенгри и установила там памятную табличку в честь умершего супруга.

Ранее известный российский альпинист Николай Тотмянин скончался после восхождения на пик Победы. Сердце 66-летнего заслуженного мастера спорта остановилось 11 августа в Бишкеке, спустя несколько часов после возвращения с вершины. Тотмянин был одним из сильнейших высотников страны, шестикратным обладателем знака «Снежный барс» и считался легендой отечественного альпинизма.