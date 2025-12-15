Чуть не повторили судьбу Усольцевых: как в тайге спасли 13 туристов

В Пермском крае нашли живыми туристов, пропавших в горах во время поездки на снегоходах. Среди них есть опытные походники и новички. Мужчин искали сотрудники подразделений МЧС вместе с волонтерами в течение трех дней. Поиски осложнялись плохими погодными условиями. Что есть общего между пропажей снегоходчиков и нашумевшей историей об исчезновении семьи Усольцевых в тайге Красноярского края — в материале NEWS.ru.

Как пропали 13 туристов-снегоходчиков в горах Пермского края

13 декабря 15 мужчин из Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправились в поездку на снегоходах из поселка Средняя Усьва к горе Ослянке. У ее подножия ухудшилась видимость из-за плохих погодных условий, после чего связь с группой пропала.

Родственники туристов организовали сбор добровольцев для участия в поисках. К операции подключился отряд «ЛизаАлерт». Поисковые мероприятия проводились во взаимодействии с подразделениями МЧС. Спасатели утверждали, что требовался полный объезд горы со всех сторон.

Позже стало известно, что туристическая группа не была зарегистрирована. В точку сбора в Средней Усьве вернулись только двое мужчин.

«Двое из группы вернулись на базу „Ослянка-хаус“ 13 декабря в шесть часов вечера», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю. В ведомстве добавили, что туристов искали 12 сотрудников ведомства.

Прокуратура Пермского края начала проверку по факту исчезновения тургруппы.

Что известно о 13 пропавших в Пермском крае туристах-снегоходчиках

Перед пропажей туристов в последний раз видели днем 13 декабря члены другой группы, рассказал журналистам один из местных гидов. По его словам, у мужчин было 12 снегоходов.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«[Другая] группа видела их в обед 13 декабря, когда спускалась вниз, а они поднимались наверх (на гору Ослянку. — NEWS.ru). Туристы должны были приехать на базу в тот же день. Куда они спустились, непонятно», — сказано в сообщении.

Гид отмечал, что поисковые мероприятия проводились в сложных погодных условиях — дул сильный ветер, видимость была ограничена. Для усиления операции планировалось привлечение дополнительных сил, включая опытных снегоходчиков и технику с дронами, заключил он.

Как отметил заместитель начальника главного управления МЧС по Пермскому краю Денис Говоров, тургруппа была хорошо подготовлена и экипирована. По его словам, предполагалось, что люди находились у подножия горы.

Поиск туристов велся с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщил координатор регионального отряда «ЛизаАлерт» Кирилл Челышев. Он пояснил, что использование авиации было невозможно из-за сильного ветра и снегопада.

«В штабе находились минимум пять экипажей МЧС, 17 снегоходов и БПЛА с тепловизором», — заявил поисковик.

В каких условиях пропала тургруппа в горах Пермского края

Во время туров на гору Ослянка путешественники примерно два часа едут до нее на снегоходах. Затем они идут пешком оставшиеся пять километров к вершине, сообщили представители местных туристических фирм. Они добавили, что маршрут длиной 40 километров проходит в труднодоступной местности. Он включает в себя маленький поселок Средняя Усьва, расположенный на востоке региона, на берегу реки в тайге.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Если туры организовываются из Челябинска, то в первый день туристы сначала посещают достопримечательности в Невьянске, а затем добираются до поселка. После ночевки они утром выезжают на снегоходах к Ослянке.

Если поездка совершается из Перми, то путешествие к Ослянке планируется в первый день. К вечеру туристы возвращаются на базу. По информации турфирм, высота Ослянки составляет 1119 метров над уровнем моря. Это самая высокая вершина Среднего Урала, ее посещение входит в проект «Корона Урала».

Как нашли туристов-снегоходчиков в Пермском крае

Группа из 13 туристов была обнаружена в пяти километрах от турбазы в середине дня 15 декабря, отметили в пресс-службе МЧС России. В настоящее время они направляются в базовый лагерь.

Все участники группы живы. Они не пострадали, несмотря на то, что провели в зимнем лесу двое суток. Спасатели также обнаружили семь брошенных снегоходов на границе муниципального округа Карпинск.

Состояние туристов удовлетворительное, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Спасатели обнаружили всех туристов в пяти километрах от турбазы. Людей доставляют на базу, по предварительной информации, состояние удовлетворительное», — отмечается в сообщении.

СМИ отмечают, туристов обнаружили в лесном массиве неподалеку от горы Ослянка. По их словам, они не смогли добраться до точки сбора в условленное время из-за снегопада и плохой видимости на дороге.

Что нового известно о пропаже семьи Усольцевых

СК РФ продолжает расследование дела о пропаже семьи Усольцевых, которую в СМИ ранее сравнили с исчезнувшими под Пермью туристами.

Супруги Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали во время туристического похода 28 сентября в районе поселка Кутурчин, когда отправились к горе Буратинка. Спасатели используют все доступные ресурсы и методы для их обнаружения. Работы ведутся ежедневно, специалисты последовательно обследуют наиболее вероятные маршруты и потенциальные места их нахождения.

Следственные органы рассматривают различные версии пропажи семьи, в том числе криминальную, сообщили в региональном управлении СК РФ.

«На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае», — отметили в ведомстве.

По мнению заместителя начальника ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» заслуженного спасателя России Геннадия Кабанова, семью Усольцевых могли растерзать дикие звери. Этих людей, вероятно, уже нет в живых, отметил он.

«Это могло произойти уже после гибели семьи. Если на живых людей таежные звери нападать не станут, то с погибшими они разберутся. При таком развитии событий найти что-либо от Усольцевых будет крайне сложно. <…> Скорее всего, надо смириться с тем, что Усольцевых больше нет в живых», — сказал эксперт.

